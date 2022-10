Piłkarz przyznał, że jest gejem. Tak zareagowała szatnia [WIDEO]

21-letni Josh Cavallo przed opublikowaniem materiału w internecie postanowił powiedzieć kolegom z drużyny o swojej orientacji, którą do tej pory ukrywał. Zawodnik dostał także gigantyczne wsparcie od innych gwiazd światowego futbolu.

REKLAMA

Zobacz wideo Damian Janikowski analizuje walki freaków. "Śmieszna walka, ale dobra"

Josh Cavallo przyznał, że jest gejem. Pełne wsparcie dla zawodnika

W październiku 2021 r. Adelaide United opublikowało wideo zatytułowane "Josh's Truth", w którym Cavallo podzielił się, że jest homoseksualistą. Film obejrzano już ponad 11 mln razy, a piłkarz przyznał, że przed nim musiał "żyć w kłamstwie".

- Kiedy dorastałem, zawsze czułem potrzebę ukrycia się, bo się wstydziłem. Będąc gejowskim piłkarzem, musiałem nauczyć się ukrywać swoje uczucia, aby dopasować się do stylu profesjonalnego piłkarza. Dorastanie jako homoseksualista i gra w piłkę nożną to dwa światy, które wcześniej się nie przenikały. Żyłem swoim życiem z założeniem, że to temat, o którym nigdy się nie mówi - przyznał w materiale lewy obrońca Adelaide United.

Prawie rok po "coming oucie" Cavallo pojawił się kolejny materiał, który jest częścią serialu dokumentalnego "KeepUp", który pokazuje zakulisowo zmagania piłkarzy australijskiej A-League. Wideo przedstawia wydarzenia przed publicznym ogłoszeniem, że Cavallo jest gejem. Zawodnik przedtem postanowił poinformować o tym kolegów z szatni. - Dzisiaj ujawnię się opinii publicznej, że jestem gejem, jestem piłkarzem-gejem - powiedział drużynie oraz trenerom Cavallo. Jego wyznanie spotkało się z gigantycznym wsparciem od strony kolegów, którzy wyściskali 21-latka oraz zaakceptowali jego seksualność.

- Ujawnienie się przed bliskimi, rówieśnikami, przyjaciółmi, kolegami z drużyny i trenerami to było niesamowite. Wsparcie, które otrzymałem, jest ogromne. Dzięki temu zacząłem się zastanawiać, dlaczego utrzymywałem to w tajemnicy tak długo - nie krył wzruszenia piłkarz.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Po ogłoszeniu światu swojej orientacji seksualnej Josh Cavallo otrzymał także publiczne wsparcie m.in. od Zlatana Ibrahimovicia, Antoine Griezmanna oraz Gerrarda Pique.