Trener ruszył na pielgrzymkę przed mundialem. Udało się. "Trzy dni, 120 km"

Chorwaci byli jedną z najmocniejszych drużyn podczas mistrzostw świata w piłce nożnej w Rosji w 2018 roku. Wygrali zmagania w grupie D, pokonując między innymi Argentynę. Kolejne dwa spotkania wygrywali po serii rzutów karnych, a wygrana w półfinale z Anglią dała im awans do wielkiego finału. W nim ze zwycięstwa 4:2 cieszyli się Francuzi. Chorwaci wywalczyli tym samym srebro, a najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Lukę Modricia.

Zlatko Dalić modlił się o kolejny sukces reprezentacji Chorwacji. Przeszedł 120 km w trzy dni

W Katarze chorwacka kadra pod wodzą Zlatko Dalicia powalczy o powtórzenie tego osiągnięcia. Jak pokazują rozgrywki Ligi Narodów, wicemistrzowie świata są w bardzo dobrej dyspozycji. Chorwaci wygrali rywalizację w pierwszej grupie i po raz pierwszy w historii awansowali do półfinału rozgrywek.

Teraz przed reprezentacją ostatnie przygotowania do najważniejszej imprezy w sezonie. Zawodnicy swoją formę szlifują podczas spotkań ligowych, a selekcjoner zdecydował się przygotować na ten trudny okres w wyjątkowy sposób. Dalić wraz z trzema znajomymi udał się na pieszą pielgrzymkę do Medjugorie. Trener i jego towarzysze wyruszyli w niedzielny poranek, a na miejscu zameldowali się we wtorek, o czym selekcjoner poinformował za pomocą mediów społecznościowych. - Trzy dni - 120 km. Dziękuję Ci Matko Boża za wszystkie błogosławieństwa! Tobie, Panie, ufam - napisał na Instagramie.

Dalić o tym, jak wielkie znaczenie w jego życiu ma wiara w Boga, opowiedział wcześniej w wywiadzie dla Glas Koncila. - Całe życie byłem wierzący, tak wychowuję swoje dzieci. Staram się chodzić na Eucharystię w każdą niedzielę. Dziękuję Bogu za każdy dzień, bo dał mi siłę i wiarę, ale też możliwość zrobienia czegoś w życiu. Wiara jest niezwykle ważna dla mnie i mojej rodziny - stwierdził szkoleniowiec.

Reprezentacja Chorwacji rywalizację w Katarze rozpocznie od zmagań w grupie F. Już na tym poziomie dojdzie do rywalizacji medalistów poprzedniej edycji, bowiem jednym z rywali ekipy Dalicia będą Belgowie. Modricia i spółkę czekają również spotkania z Marokiem i Kanadą.

