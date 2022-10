Bale niewypałem transferowym. Walijczyk krytykowany. "Żadna wartość dodana"

Mimo że w pierwszych czterech występach Walijczyk strzelił dwa gole, to do dziś nie był w stanie wywalczyć sobie miejsca w składzie LAFC. Gareth Bale zaczął obiecująco, bo od bramek po wejściu z ławki rezerwowych, ale do dziś kolejnych goli już nie strzelił.

Statystyki Walijczyka są bardzo słabe. Bale zagrał w 12 meczach, tylko dwukrotnie znajdując się w podstawowym składzie. Do dzisiaj skrzydłowy rozegrał zaledwie 26 proc. możliwych minut. Trudno zatem się dziwić, że jego postawa w MLS jest coraz głośniej i mocniej krytykowana.

"Bale niemal wcale nie wpłynął na grę drużyny, która będzie faworytem do wygrania ligi w tym sezonie" - napisał "The Guardian". "Ale on inaczej niż wszyscy spogląda na klub. Jeśli na mundial przyjedzie w dobrej formie, uzna swój czas w MLS za dobry. Kiedyś nie przysporzył sobie sławy, machając flagą z napisem 'Walia, golf, Madryt - w tej kolejności'. Dziś wciąż wygląda na to, że klub znajduje się na dole jego listy" - dodał.

Bale rozczarowuje w MLS

- Wiemy, co robimy. Każdy piłkarz chce grać jak najwięcej, ale dla mnie najważniejsze będą play-offy oraz mistrzostwa świata. Budujemy formę na końcówkę sezonu tak, bym był w najlepszej dyspozycji w najważniejszym momencie - uspokojał ostatnio Bale.

"W klubie mogą jednak nie zgadzać się z podejściem Bale'a. Drużyna gra dobrze i na razie trener nie ma żadnego powodu, by zmieniać skład i taktykę. Jeśli weźmiemy pod uwagę umiejętności i doświadczenie Bale'a, może to się wydać dziwne, ale przynajmniej w tym momencie Walijczyk nie jest żadną wartością dodaną do zespołu" - skomentował "The Guardian".

I zakończył: "Wielu twierdziło, że przenosiny do MLS to znakomity ruch dla Bale'a. W rzeczywistości może okazać się znacznie gorszy. Walijczyk gra mało, a wyjątkowy system rozgrywek MLS sprawia, że piłkarz nie ma odpowiednich warunków do dobrego treningu. Każdy mecz wyjazdowy wiąże się nie tylko z długą podróżą, ale też notoryczną zmianą stref czasowych. Wszystko to na pewno niepokoi selekcjonera reprezentacji Walii - Roba Page'a".