Radosław Matusiak spełnia się w nowej roli. Poświęcił się swojej pasji

Radosław Matusiak był uznawany za jeden z największych talentów polskiej piłki nożnej. Jego forma wystrzeliła w wieku 23 lat. W rundzie wiosennej sezonu 2005/06 strzelił siedem goli dla GKS-u Bełchatów. Niektórzy mówili nawet, że może otrzymać powołanie na mundial. Ostatecznie Paweł Janas nie dał szansy napastnikowi. Jednak po imprezie w Niemczech nadeszły zmiany w kadrze i wówczas Matusiak zaczął grać. Największą sławę przyniosła mu bramka w starciu z Belgią w 2006 roku. To dzięki jego trafieniu Polska triumfowała 1:0. Był to ostatni raz, kiedy biało-czerwonym udało się wygrać z belgijską drużyną.

Matusiak znawcą kulinarnym. Pasja byłego piłkarza trwa

Od tego czasu kariera Matusiaka zaczęła nabierać rozpędu. Wyjechał za granicę, gdzie grał m.in. dla włoskiego US Palermo czy holenderskiego Heerenveenu. W trakcie kariery napastnik rozwijał także swoje pasje, a w końcu został znawcą wina i zagranicznych potraw.

I mimo że ostatecznie karierę zakończył w 2012 roku, to pasja do jedzenia pozostała. Kilka tygodni temu Matusiak postanowił podzielić się zebraną wiedzą ze światem i został kimś w rodzaju recenzenta. Razem z partnerką podróżuje po różnych krajach, a następnie informuje internautów o swoich wrażeniach kulinarnych. W tym celu założył specjalny profil na Instagramie - "NóżWidelec". "Miłośnicy Włoch, pasjonaci jedzenia, znawcy wina. Możecie liczyć na solidną dawkę pysznego jedzenia oraz recenzji i poleceń restauracji" - czytamy w bio.

Były piłkarz publikuje na profilu recenzję lokali i załącza zdjęcia potraw. Z opisów możemy dowiedzieć się, że w prowadzeniu konta pomaga mu jego partnerka. Matusiak odpowiada za część merytoryczną, z kolei kobieta za część wizualną. Co ważne, w opisach znajdują się nie tylko oceny poszczególnych dań, ale także obsługi i wystroju restauracji. Jak na razie profil obserwuje niespełna 500 internautów.

Matusiak to wychowanek Widzewa Łódź. Później występował w młodzieżowych drużynach ŁKS-u Łódź. Szansę do gry w pierwszym zespole otrzymał na początku 2000 roku. Następnie przeniósł się do Wisły Płock, a stamtąd do GKS-u Bełchatów, gdzie jego kariera nabrała rozpędu. Wyjechał za granicę, by na koniec wrócić do ojczyzny. Karierę zakończył w barwach Widzewa.

Matusiak to również 15-krotny reprezentant Polski. Zadebiutował 6 września 2006 roku w meczu eliminacji do mistrzostw Europy z Serbią (1:1). I już w debiucie zdobył bramkę. W następnych latach jeszcze sześciokrotnie wpisał się na listę strzelców w drużynie narodowej.