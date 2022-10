Sadio Mane wskazał zwycięzcę Złotej Piłki

W poniedziałek, 17 października w paryskim Theatre du Chatelet poznamy tegorocznego zdobywcę Złotej Piłki. W roli głównego faworyta przez ekspertów wskazywany jest Karim Benzema, napastnik Realu Madryt i reprezentacji Francji. Ma on szansę na pierwszą taką nagrodę w karierze. W poprzednim sezonie poprowadził Real Madryt do wygrania hiszpańskiej La Ligi oraz Ligi Mistrzów. Był również królem strzelców obu rozgrywek. W Champions League wyprzedził Roberta Lewandowskiego o dwa trafienia (miał 15).

Sadio Mane zachwala Karima Benzemę

Na temat tegorocznej nagrody Złotej Piłki wypowiedział się jeden z nominowanych zawodników, Sadio Mane. Bardzo chwalił Francuza.

- Szczerze to Karim zasługuje na nagrodę w tym roku. Miał wspaniały, naprawdę wspaniały sezon z Realem Madryt. Wygrał Ligę Mistrzów. Myślę, że to będzie łatwa decyzja i cieszę się jego szczęściem - powiedział Mane.

Senegalczyk miał też bardzo udany sezon, bo z Senegalem zwyciężył w Pucharze Narodów Afryki, a z Liverpoolem zwyciężył w Pucharze Anglii i w League Cup. W dodatku Liverpool zajął w Premier League drugie miejsce i grał w finale Ligi Mistrzów (przegrał go z Realem Madryt 0:1).

- Wiem, że wygrałem Puchar Narodów Afryki, to była ulga dla mnie i dla całego kraju. Jestem naprawdę szczęśliwy, że wygrałem swój pierwszy PNA, ale myślę, że to Karim zasłużył na nagrodę i szczerze w to wierzę - dodał Mane.

W tym sezonie Senegalczyk zagrał w Bayernie Monachium w 13 spotkaniach, zdobył siedem goli i miał asystę. Bilans Benzemy w Realu Madryt to: siedem meczów, cztery gole i asysta.

Liverpool na razie zawodzi w tym sezonie w Premier League. Po ośmiu kolejkach z 10 punktami zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli. Do prowadzącego Arsenalu traci aż jedenaście punktów, ale ma jeden mecz rozegrany mniej.

Natomiast Real Madryt jest wiceliderem Primera Division. Ma tyle samo punktów, co prowadząca FC Barcelona.