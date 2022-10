Były piłkarz Czerczesowa opisuje jego metody. "Wszyscy się go bali"

Iwan Sołowjew grał pod wodzą Stanisława Czerczesowa zaledwie pół roku - w drugiej połowie sezonu 2013/14, kiedy to został wypożyczony do Amkaru Perm z Zenitu Sankt Petersburg. Rosyjski skrzydłowy nie był jednak ulubieńcem trenera - rozegrał pod jego wodzą zaledwie 29 minut w ligowym spotkaniu z Terekiem Grozny.

Były piłkarz Amkara ocenia Czerczesowa. "Najlepszy w Rosji"

W rozmowie z rosyjskimi mediami Sołowjew wspomniał o okresie pracy z byłym trenerem Legii Warszawa. - To najlepszy trener w Rosji, ale ma bardzo wysoką samoocenę. Ciągle tylko: ja, ja i ja. Jest numerem jeden i choć nie mówił tego bezpośrednio, tworzył taki obraz samego siebie. Chciał być wszędzie, chciał, aby tylko jego słuchano. Osobiście mi się to nie podobało - powiedział cytowany przez serwis allsport-news.net Rosjanin.

Były zawodnik Amkaru Perm wskazał jednak na aspekty, które mu się podobały u Czerczesowa. - Dyscyplina była zawsze u niego na pierwszym miejscu, co z kolei mi się bardzo podobało. Trzymał wszystkich w garści. Wszyscy go szanowali i bali się - dodał rosyjski piłkarz.

W dalszej części rozmowy Sołowjew posłużył się przykładem. - Andriej Kanczelskis grał w Dynamie Kijów, Szachtarze Donieck czy Manchesterze United. To legenda naszego futbolu, ale on jest inny. Nigdy nie mówił: strzeliłem tyle goli, grałem w Manchesterze. Absolutnie nie. Zwykły człowiek, jakby w ogóle tam nie grał. A Czerczesow zawsze chciałby być na pierwszych stronach gazet. Gdyby grał na boisku, a nie był bramkarzem, na pewno by mówił, czego dokonał - dodał Rosjanin.

Iwan Sołowjew jest wychowankiem Dynama Moskwa, z którego w 2013 roku przeniósł się do Zenitu Sankt Petersburg. Po półrocznym okresie w Amkarze i powrocie do macierzystego klubu, w 2016 roku trafił na fińskiego FC Lahti. Następnie grał dla takich klubów jak Fakieł Woroneż, Dinamo Petersburg, FC Soczi, a także Navbahor Namangan i Nasaf Qarshi z Uzbekistanu.

Udany okres Stanisława Czerczesowa na Węgrzech

Stanisław Czerczesow rozpoczął karierę trenerską w 2004 roku, prowadząc FC Kufstein i FC Wacker Innsbruck z Austrii. W kolejnych latach był trenerem takich zespołów jak Spartak Moskwa, Żemczużyna Soczi, Amkar Perm, Terek Grozny, Amkar Perm, Dynamo Moskwa, Legia Warszawa czy reprezentacja Rosji. Od grudnia 2021 roku prowadzi węgierski Ferencvarosi TC. W ubiegłym sezonie sięgnął z nim po mistrzostwo i puchar Węgier.