Ukraina chce zorganizować piłkarski mundial. Sensacyjne poparcie Rosjan

Kibice i najlepsze drużyny świata powoli odliczają już dni do rozpoczynającego się 20 listopada tegorocznego mundialu w Katarze. Przypomnijmy, że Polacy będą rywalizować w grupie C z Argentyną, Arabią Saudyjską i Meksykiem. Tytułu wywalczonego przed czterema laty w Rosji będą bronić reprezentanci Francji. Tymczasem niespodziewanie powiększyło się grono chętnych do organizacji mistrzostw w 2030 roku.

Lista kandydatów do organizacji mundialu za osiem lat jest długa, o czym więcej pisaliśmy już rano. Sensacyjne doniesienia w sprawie Kandydatury Ukrainy potwierdził "Times", który pisze, że oficjalny plan dołączenia ukraińskiej federacji ma zostać przedstawiony w środę 5 października przez szefów federacji z Hiszpanii i Portugalii. Póki co brak jakichkolwiek potwierdzeń tych informacji ze strony FIFA czy UEFA. FIFA organizatorów mistrzostw w 2030 roku zamierza wyłonić na Kongresie w 2024 roku.

Ukraińska kandydatura zyskała zaskakujące poparcie ze strony Rosji. Deputowana do Dumy Państwowej Swietłana Żurowa w rozmowie z Vprognoze.ru stwierdziła, że scenariusz organizacji mundialu w Ukrainie jest możliwy. - Jaki jest problem? Sport jest poza polityką. Musimy być konsekwentni. Dostaliśmy nawet dodatkowe mecze na Mistrzostwach Europy, ponieważ wykonaliśmy dobrą robotę z organizacją. Rozumiem, że teraz będzie coraz więcej krajów, które będą gościć duże turnieje, ponieważ bardzo trudno jest zarządzać organizacyjnie. Dlatego kraje europejskie na pewno się zjednoczą - powiedziała.

Nie zabrakło również nawiązania do ewentualnego wykluczenia Rosji z udziału w mistrzostwach. - Będzie nieprzyjemnie, jeśli nie zostaniemy dopuszczeni lub nadal będziemy zawieszeni – to już inna sprawa. Ukraina po prostu będzie starała się nas powstrzymać, proszę mi uwierzyć - dodała Żurowa.

Znani są już organizatorzy kolejne edycji imprezy. Mistrzostwa świata w 2026 roku zorganizują Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone, które w głosowaniu pokonały kandydaturę Maroka. Kwestia gospodarzy mundialu w 2030 roku pozostaje jednak otwarta, a lista kandydatów całkiem spora.