Cristiano Ronaldo podjął decyzję. Miarka się przebrała

Cristiano Ronaldo po raz drugi w karierze trafił do Manchesteru United w sierpniu 2021 roku, lecz pomimo dobrego sezonu pod względem statystyk indywidualnych (18 goli i 3 asysty), jego drużyna zajęła dopiero szóste miejsce w Premier League, co nie zapewniło jej gry w Lidze Mistrzów. W celu poprawienia wyników zespołu właściciele klubu przed startem bieżących rozgrywek zatrudnili Erika ten Haga, szkoleniowca, pracującego dotąd w Ajaxie Amsterdam. Angielskie media podają, że od samego początku współpraca pomiędzy holenderskim trenerem a piłkarzem nie należy do najlepszych.

Były piłkarz Juventusu, czy Realu Madryt, z którym święcił największe trumfy, może czuć się rozczarowany. Jego pierwsza przygoda z drużyną Manchesteru United trwała od roku 2003 do 2009. W czasie swojego pobytu w Anglii wystąpił w 292 spotkaniach, w których strzelił 118 goli. Następnie za rekordową wówczas kwotę 94 mln euro przeniósł się do stolicy Hiszpanii, gdzie był największa gwiazdą zespołu, aż do 2018 roku.

Po próbie zwojowania Włoch z Juventusem (transfer za 117 mln euro), Portugalczyk postanowił wrócić do Manchesteru. Jednak jego powrót z pewnością nie może satysfakcjonować sympatyków klubu. Pomimo ogromnych nakładów finansowych zespół z Old Trafford okupuje obecnie szóste miejsce w ligowej tabeli. Trudno winić o to samego Ronaldo, zawodnik licząc wszystkie bieżące rozgrywki, zagrał tylko osiem razy, zdobywając jedną bramkę. Angielskie media podają, że może chodzić o konflikt z nowym szkoleniowcem. Erik ten Hag od samego początku nie widzi najlepszego strzelca w historii reprezentacji Portugalii w wyjściowej jedenastce.

Cristiano chce odejść

Wiele mówiło się o tym, że jeden z najlepszych piłkarzy w historii pożegna się z Manchesterem United jeszcze tego lata. Sugerowano zainteresowanie ze strony Chelsea, PSG, czy Barcelony. Do przenosin ostatecznie nie doszło, ale wiele wskazuje, że druga przygoda Portugalczyka angielskim zespołem nie potrwa już długo.

Włoski dziennikarz Nicolo Schira zamieścił tweeta, w którym poinformował, że najprawdopodobniej czas Ronaldo w Manchesterze dobiegnie końca po mistrzostwach świata w Katarze.

