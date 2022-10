Złodzieje ukradli polskiemu piłkarzowi luksusowy samochód. "Pod drzwiami domu"

Łukasz Wolsztyński pochodzi z Knurowa, najlepszy okres kariery przeżywał zdecydowanie w Górniku Zabrze, w którym występował razem z bratem Rafałem. W tym klubie na poziomie Ekstraklasy zdobył siedem bramek w 79 występach. 28-latek występuje w Chojniczance od sezonu 2021/22.

Ogłoszenie w mediach społecznościowych

"Dnia 3.10.2022 roku o godzinie 4/5 rano w miejscowości Chojnice pod drzwiami domu został skradziony samochód marki Mercedes GLC 250 Coupe 4MATIV. (...) Przebieg około 80 000 km" - ogłosił piłkarz w swoich mediach społecznościowych.

Złodzieje musieli być zdesperowani, nie zwrócili nawet uwagi, że Mercedes zaparkowany pod domem piłkarza wyposażony był w dwa fotele dziecięce. Jeśli chodzi o sam samochód, to jest to nowy model, produkowany od roku 2019. W Polsce można go obecnie nabyć w cenie od 214 tys. zł. Nic więc dziwnego, że pomocnik I-ligowego zespołu poprosił internautów o pomoc.

"Proszę o udostępnienie szczególnie okolice województwa pomorskiego" – dodał na twitterowym koncie Łukasz Wolsztyński, jednak obecnie nieznany jest etap poszukiwań Mercedesa GLC 250 Coupe 4MATIV.

Były piłkarz Górnika Zabrze oraz Arki Gdynia, poza tym incydentem może uważać początek sezonu za udany. Wystąpił dotychczas w dziewięciu spotkaniach Chojniczanki, w których zdołał trzykrotnie pokonać bramkarzy rywali. Klub z Chojnic obecnie zajmuje 14. miejsce w tabeli I ligi. Zespół Tomasza Kafarskiego w najbliższej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Sandecją Nowy Sącz.