Boniek wybrał trzech najlepszych napastników. "Pierwsze miejsce zarezerwowane"

Już w środę 12 października poznamy zdobywcę tegorocznej Złotej Piłki. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów czy byłych piłkarzy, ta nagroda trafi do Karima Benzemy, napastnika Realu Madryt. Tę informację w sumie też ujawnił prezes Florentino Perez. - Benzema otrzymał już nagrodę Piłkarza Roku UEFA, a za kilka dni otrzyma Złotą Piłkę. Nie ma wątpliwości - mówił prezes Realu w rozmowie z "Mundo Deportivo". Tym samym ta nagroda nie trafi do Roberta Lewandowskiego, który nie ukrywał, że "droga do tego jest krótsza z Barcelony, niż z Bayernu".

Boniek wybrał najlepszych napastników na świecie. W tym gronie jest Lewandowski. "Zarezerwowane"

Zbigniew Boniek, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, poruszył temat środkowych napastników na Twitterze. Wiceprezes UEFA uważa, że obecnie w gronie najlepszych napastników na świecie znajdują się Robert Lewandowski (FC Barcelona), Karim Benzema (Real Madryt) oraz Erling Braut Haaland (Manchester City). "Trzy wspaniałe dziewiątki" - napisał Boniek. "Kto waszym zdaniem na drugim i trzecim miejscu? Pierwsze zarezerwowane dla Lewandowskiego" - dodał.

Zarówno Robert Lewandowski, jak i Erling Braut Haaland, notują świetny start sezonu w nowych klubach. Polski napastnik dał zwycięstwo Barcelonie w meczu z Realem Mallorka (1:0) i został pierwszym piłkarzem w historii katalońskiego klubu, który strzelił dziewięć bramek w swoich pierwszych siedmiu występach w La Liga. Tym samym pobił rekord Ladislao Kubali z 1951 roku. Z kolei Haaland strzelił 14 goli w ośmiu kolejkach Premier League, notując aż trzy hat-tricki - ostatni przeciwko Manchesterowi United (6:3).

Robert Lewandowski będzie miał okazję zmierzyć się z Karimem Benzemą już 16 listopada. Wtedy dojdzie do El Clasico, gdzie Real Madryt zagra z FC Barceloną. To spotkanie odbędzie się o godzinie 16:15 na Estadio Santiago Bernabeu.