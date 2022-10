"Żart" Kotwicy Kołobrzeg spotkał się z falą krytki. "Żenada 10/10"

Jeszcze w zeszłym sezonie Kotwica Kołobrzeg występowała w grupie drugiej III ligi. Póki co przeskok na wyższy poziom rozgrywkowy nie stanowi dla niej dużego wyzwania. Piłkarze Marcina Płuska mogą pochwalić się znakomitym bilansem - dziewięć triumfów, dwa remisy i tylko jedna porażka. Tym samym drużyna znad morza prowadzi w tabeli II ligi z dorobkiem 29 punktów. Zawodnicy kołobrzeskiego zespołu radzą sobie znakomicie na boisku i rzadko przydarzają im się wpadki. Tego samego nie można powiedzieć o pozostałych pracownikach klubu.

Skandal w Kołobrzegu. Władze Kotwicy zadrwiły z dziennikarza

Już we wtorek 4 października piłkarze Płuskiego zmierzą się z Garbarnią Kraków. O akredytację na to spotkanie poprosił jeden z dziennikarzy, który na co dzień kibicuje Bałtykowi Koszalin, a więc jednemu z największych rywali kołobrzeskiej drużyny.

Osoby prowadzące social media Kotwicy podjęły temat i postanowiły zażartować z dziennikarza. Na Facebooku opublikowano ankietę, w której władze klubu poprosiły, by to kibice zadecydowali o tym, czy przedstawiciel mediów powinien otrzymać pozwolenie na wstęp, czy też nie.

"Jeden z twitterowych pasjonatów piłkarskich z Koszalina, który pisze dla portalu nielubiącego Kotwicy, będąc na jednym z naszych meczów nie czuł się bezpiecznie i często musiał zmieniać miejsce na trybunach. Dziś przysłał do klubu wniosek o akredytację dziennikarską na jutrzejszy mecz. Pomożecie? PS. Głosujemy do końca dnia" - napisano na profilu Kotwicy. Pracownicy zasugerowali, że wpis ma charakter żartobliwy poprzez dodanie na końcu hasztaga "beznapinki".

Jednak żart nie przypadł do gustu ekspertom. Mimo że klub nie wyjawił personaliów dziennikarza, to cała sytuacja i tak wywołała niemały skandal i zasługuje na potępienie. Takiego zdania jest między innymi Piotr Wesołowicz z portalu Sport.pl. "Wstyd, że media klubowe publikują coś takiego. Chciałem nawet napisać na ich fejsie, ale mam wrażenie, że to jest okropne na tylu poziomach - ludzkim, zawodowym - że nie ma co strzępić języka. Amatorka" - napisał dziennikarz.

Wtórował mu Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl. "Nie wierzę, że ktoś przychodzi do roboty i kręci w Kołobrzegu taką 'beczkę' i poklepują się po plecach w klubowych biurach, jak to są mocni w Social Mediach. Żenada 10/10" - podkreślił dziennikarz na Twitterze.

"Niesamowita głupota. Ciekawe czy to ludzie, odpowiadający za social media w Kotwicy wpadli na ten świetny pomysł" - dodał Filip Trokielewicz, redaktor mkszaglebie.pl. "Co za wieśniactwo" - napisał Damian Smyk z weszlo.com.