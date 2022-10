Przerażające. Piłkarz z Lipska nie wyhamował przed betonową ścianą [WIDEO]

W 7. kolejce rozgrywek 4. ligi niemieckiej Regionalliga Nordost Chemie Lipsk mierzyło się na wyjeździe z Chemnitzerem. Przez większość spotkania żadna z drużyn nie potrafiła zbudować skutecznej akcji. Udało się to wreszcie przyjezdnym, a wynik na 1:0 ustalił w 80. minucie Dennis Mast. To dało drużynie z Lipska awans na 6. miejsce w tabeli.

Groźny wypadek piłkarza Chemie Lipsk. Klub przekazał dobre informacje na temat jego stanu zdrowia

Sobotni mecz z pewnością zostanie zapamiętany na długo przez oba kluby i ich kibiców. W 26. minucie doszło bowiem do bardzo groźnie wyglądającej sytuacji z udziałem Denisa Japela. Środkowy napastnik Chemie walczył o utrzymanie piłki w boisku przy bramce rywali. Niemcowi nie udało się tego dokonać, a swoją pogoń przypłacił on przerażającym zderzeniem. 24-latek poślizgnął się na mokrych betonowych kostkach i z całym impetem uderzył głową w betonową ścianę. Japel osunął się na ziemię, jednak po czasie był w stanie opuścić boisko o własnych siłach.

Zawodnik został od razu przewieziony do szpitala. Tam okazało się, że uraz Niemca nie jest groźny, a informacje na temat jego stanu zdrowia przekazał klub. - Dzisiaj rano Denisa odebrał ze szpitala Uwe Thomas. W tych okolicznościach radzi sobie dobrze, ale odpocznie do połowy przyszłego tygodnia. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia – wróć wkrótce, Denis! - czytamy na Twitterze.

Obecnym liderem rozgrywek 4. ligi niemieckiej Regionalliga Nordost jest Berliner AK 07 z dorobkiem 18 punktów. Druga jest Jena (15 pkt), a podium uzupełnia Babelsberg (15 pkt). Szósta drużyna z Lipska ma na koncie 13 punktów. Kolejny mecz zespołu odbędzie się w piątek 7 października, a rywalem Chemie będzie wicelider rozgrywek.

