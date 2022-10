Zero złudzeń dla Barcelony ws. Messiego. "Powrót byłby negatywny"

Leo Messi przed rokiem, ku zaskoczeniu wszystkich, opuścił FC Barcelonę i przeniósł się do PSG. Argentyńczyk nie chciał odchodzić z klubu, w którym spędził praktycznie całą karierę, jednak był do tego zmuszony. Pogrążony w długach klub nie mógł zaoferować mu nowej umowy. W pierwszym sezonie w lidze francuskiej słynny gracz nie zachwycił. Strzelił tylko 11 goli w 34 meczach.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcel Desailly wspomina mistrzostwa, w których brał udział. "Pamiętam, że pocałowałem trofeum"

Juergen Klopp ocenia Lewandowskiego. "O tym zapomniano"

Co jakiś czas pojawiają się informacje, że Leo Messi najchętniej wróciłby do Barcelony. Plotki podgrzewał m.in. Joan Laporta, który już wiele razy zaznaczał, że chciałby sprowadzić Argentyńczyka z powrotem, by ten mógł zakończyć karierę w ukochanym klubie. - Chcielibyśmy, aby zakończył karierę w koszulce "Barcy" i otrzymał owacje na stojąco od tysięcy kibiców - mówił niedawno.

Messi ponownie w Barcelonie? Obie strony mają warunki

W ostatnim czasie w mediach regularnie pojawiają się też doniesienia, że Messi byłby skłonny wrócić do FC Barcelony, ale pod pewnymi warunkami. Mówi się o trzech – z klubu miałby odejść Gerard Piuqe, Joan Laporta musiałby publicznie przeprosić Messiego, a sam Argentyńczyk miałby odgrywać pierwszoplanową rolę w zespole Xaviego Hernandeza.

Ale FC Barcelona też nie chce sprowadzać Messiego za wszelką cenę. Wręcz przeciwnie. Jak twierdzi dziennikarz katalońskiego "Sportu" Sergi de Juan, Argentyńczyk musiałby znacząco obniżyć swoje wymagania finansowe. - Powrót Messiego jest możliwy tylko wówczas, jeżeli zgodziłby się on na znaczącą obniżkę pensji. Barcelona wciąż ma problemy z wymogami finansowego fairplay – powiedział dziennikarz w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Lewandowki i Haaland dominują. Ich nie obowiązują prawa przyrody

A co z relacją z Joanem Laportą? "Mundo Deportivo" kilka dni temu twierdziło, że pierwszy kontakt między nimi już się odbył. - Trwa naprawa relacji z Laportą i myślę, że jest to możliwe. Największym problemem pozostanie tutaj kwestia wynagrodzenia oraz wkomponowania do drużyny. Jego wejście do drużyny mogłoby być trudne. Z punktu widzenia historii Barcelony, Messi zawsze będzie gwiazdą numer jeden i liderem zespołu – stwierdził de Juan.

To jest kolejny problem z powrotem Messiego. Jak twierdzą hiszpańscy dziennikarze, Barca wolałaby, żeby Argentyńczyk nie odgrywał już pierwszoplanowej roli. Problemem byłoby takie wkomponowanie Messiego, żeby mógł grać jednocześnie z Robertem Lewandowskim, a jednocześnie nie blokował rozwoju młodych piłkarzy, takich jak Gavi czy Pedri. Katalończycy dostrzegają bowiem, że Messi w PSG aktualnie gra trochę dalej od bramki rywala. Dlatego de Juan nie jest optymistą w kwestii powrotu Messiego. - W mojej opinii jego powrót byłby negatywny dla całego projektu – oznajmił.

Messi znakomicie się prezentuje w tym sezonie. W 12 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił siedem goli i dorzucił do tego osiem asyst. W miniony weekend popisał się kapitalnym strzałem z rzutu wolnego.

Messi przymierzył w swoim stylu. Przepiękny gol z wolnego [WIDEO]