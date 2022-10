Polonia Warszawa nie wykorzystała szansy. Pierwsza porażka rewelacji II ligi [TABELA]

To była kolejna niespodzianek w eWinner II lidze. Najpierw grali piłkarze lidera rozgrywek - Kotwicy Kołobrzeg. Zespół ten był dotychczas niepokonany w rozgrywkach i miał świetny bilans: dziewięć zwycięstw i dwa remisy. Kotwica nie przegrała (remis 1:1) m.in. na boisku wicelidera i jednego z głównych kandydatów do awansu - Polonii Warszawa. Przypomnijmy, że jeszcze w poprzednim sezonie Kotwica Kołobrzeg występowała w grupie drugiej III ligi, lecz przeskok na wyższy poziom rozgrywkowy, póki co nie stanowi dla niej dużego wyzwania.

Pierwsza porażka rewelacyjnego beniaminka

Kotwica Kołobrzeg w sobotę w 13. kolejce zmierzyła się na wyjeździe z Olimpią Elbląg. W 26. minucie do własnej bramki trafił Damian Kostkowski, obrońca Kotwicy Kołobrzeg. W 47. minucie wynik podwyższył Dawid Wojtyra. Goście nie potrafili już odwrócić losów tego pojedynku i doznali pierwszej porażki w sezonie.

W niedzielę szansę na zmniejszenie przewagi do lidera miała Polonia Warszawa. Grała u siebie z GKS-em Jastrzębie. Na prawdziwe emocje kibice musieli czekać do końcówki meczu. Najpierw w 84. minucie gola strzelił Daniel Stanclik i zapowiadało się, że dojdzie do dużej niespodzianki. Pięć minut później wyrównał Krystian Pieczara i mecz skończył się remisem 1:1.

W efekcie Polonia Warszawa ma 24 punkty i pięć straty do Kotwicy Kołobrzeg. Lider ma jednak jeden mecz rozegrany mniej (u siebie z Garbarnią Kraków). Trzecie miejsce zajmuje Znicz Pruszków (23 punkty), a czwarte KKS 1925 Kalisz (22 punkty).

W następnej kolejce Kotwica Kołobrzeg podejmie Górnika Polkowice, a Polonia Warszawa zagra przed własną publicznością z Garbarnią Kraków.

Wyniki 13. kolejki: