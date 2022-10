Były trener Legii wpadł w furię. Rzucił się na piłkarzy i sędziego [WIDEO]

Był remis 1:1 i już doliczony czas gry meczu Gol Gohar z Esteghlal w irańskiej Pro League, kiedy sędzia podyktował rzut karny dla gości. Decyzja bardzo nie spodobała się zawodnikom gospodarzy, którzy ruszyli w stronę sędziego i ostro protestowali.

W zamieszanie włączył się trener gości - Ricardo Sa Pinto. Znany z wybuchowego charakteru Portugalczyk postanowił stanąć w obronie sędziego i wdał się w przepychankę z jednym z zawodników Gol Gohar.

Za to zachowanie Sa Pinto został ukarany czerwoną kartką, co jeszcze bardziej go rozsierdziło. Od tej pory Portugalczyk przepychał się nie tylko z rywalem, ale też z własnym sztabem, który starał się go odciągnąć od sędziego i ochroniarzami, którzy wyprowadzili go z boiska.

Sa Pinto wyrzucony na trybuny w Iranie

Jak poinformowała irańska agencja informacyjna Mehr News, Sa Pinto nie mógł się uspokoić nawet po meczu i wciąż miał wielkie pretensje do sędziego. Portugalczyk wciąż był wściekły, mimo że jego zespół rzutem na taśmę wygrał mecz 2:1.

Po siedmiu kolejkach zespół Sa Pinto zajmuje drugie miejsce w lidze z 14 punktami. Esteghlal ma tyle samo punktów co lider - Persepolis.

Esteghlal jest już piątym klubem, w którym pracuje Sa Pinto, odkąd w kwietniu 2019 roku został zwolniony z Legii Warszawa. Po wyjeździe z Polski Portugalczyk pracował niespełna pół roku w Bradze (60 proc. zwycięstw), dwa miesiące w Vasco Da Gama (20 proc. zwycięstw), cztery miesiące w Gaziantepsporze (28,5 proc. zwycięstw), oraz pięć miesięcy w Moreirense (30 proc. zwycięstw).

Sa Pinto trenerem Esteghlal jest od 21 czerwca tego roku. Do tej pory poprowadził zespół w sześciu meczach. Wygrał trzy z nich, dwa zremisował i przegrał tylko jeden.