Co za debiut 14-latka w seniorach. Musiał dostać specjalną zgodę [WIDEO]

Jakub Zieliński to piłkarz z rocznika 2008, a już zaliczył debiut w seniorskiej drużynie Gedanii, grającej na poziomie III ligi. Jak informuje portal Gol24.pl, zgodę na grę musieli w tym przypadku wyrazić zarówno rodzicie, jak i lekarz. 14-latkowie teoretycznie nie powinni występować w meczach z seniorami, z uwagi na dużą dysproporcję sił, a co za tym idzie spore ryzyko odniesienia kontuzji. Dla Zielińskiego zrobiono jednak wyjątek.

Cudowna interwencja 14-latka. Już gra przeciwko seniorom

Młodziutki bramkarz został sprowadzony latem do Gedanii z Jaguara Gdańsk. Jest też reprezentantem Polski do lat 15. Występu przeciwko Bałtykowi Gdynia zapewne sam się nie spodziewał, ale ten nadarzył się właściwie z konieczności. Jak podaje Dziennik Bałtycki, kontuzji we wcześniejszym spotkaniu z Unią Swarzędz nabawił się podstawowy golkiper gdańskiej ekipy Mateusz Machola, więc do składu wskoczył Zieliński. Jego debiut należy jednak ocenić pozytywnie. Nastolatek popisał się bowiem jedną wyśmienitą obroną.

Dwie puszczone przez Zielińskiego bramki nie przeszkodziły Gedanii wygrać derbów Trójmiasta. 14-latka pokonali Jakub Bach i Marcel Sluga. Gdańszczanie odpowiedzieli jednak dubletem Adama Dudy i jednym trafieniem Filipa Sosnowskiego.

Były to pierwsze od niemal 17 lat ligowe derby pomiędzy Gedanią a Bałtykiem. Nic dziwnego, że zgromadziły na stadionie przy al. Hallera ponad 400 widzów. Jednym z nich był także Rafał Murawski, wychowanek Gedanii i były reprezentant Polski. Gedania, dzięki zwycięstwu zrównała się punktami z otwierającą tabelę grupy drugiej III ligi Olimpią Grudziądz. Z kolei gdynianie nieoczekiwanie plasują się na samym końcu stawki.