La Liga zapowiedziała minutę ciszy. Kondolencje płyną z całego świata

Do tragedii doszło po meczu dwóch największych klubów w tym kraju. Gospodarze, Arema FC, przegrali 2:3 ze swoimi największymi rywalami, czyli Persebaya Surabaya. Mecz odbywał się w mieście Malang. Kibice przegranej drużyny wtargnęli na boisko. Policja chcąc zapanować nad sytuacją użyła gazu łzawiącego. Jest to zakazane przez przepisy FIFA. Na podstawie wydarzeń w Indonezji możemy się dowiedzieć dlaczego. Wybuchła panika, na skutek której wiele osób zginęło na skutek uduszenia. W niedzielę informowaliśmy już, że zginęło co najmniej 129 osób, a 180 jest rannych. Jak podaje na Twitterze jedno z indonezyjskich źródeł, bilans jest jeszcze gorszy. Życie miało stracić już 182 osoby. 17 z nich to dzieci, wiele kolejnych to młodzież przed 18. rokiem życia. 25 z nich nie zostało jeszcze zidentyfikowanych. W szpitalach znajduje się ponad 190 kolejnych poszkodowanych.

Tragedia wstrząsnęła nie tylko Indonezją, ale całym światem futbolu. W mediach społecznościowych największe kluby składają kondolencje rodzinom ofiar. W Hiszpanii zrobiła to m.in. FC Barcelona. "FC Barcelona cierpi z powodu tragicznych wydarzeń na stadionie Kanjuruhan w Indonezji i odrzuca wszelkie akty przemocy zarówno na boisku, jak i poza nim. Serdeczne kondolencje kierujemy do rodzin i przyjaciół ofiar" – napisał kataloński klub. "Nasze myśli są ze wszystkimi dotkniętymi tragedią w Malang w Indonezji. Nikt nie powinien iść na mecz piłki nożnej i nie wracać do domu" – dodano na koncie Sevilli.

Natomiast władze La Ligi poinformowały, że "na znak szacunku dla tragedii, która wydarzyła się wczoraj w Indonezji, przed wszystkimi meczami La Ligi nastąpi minuta ciszy". Kondolencje wysłał też Sergio Ramos, obrońca PSG. "To łamie serce. Nasze myśli są z ofiarami i ich rodzinami" – napisał.

Również jego klub złożył kondolencje na Twitterze. " Paris Saint-Germain składa najgłębsze kondolencje rodzinom i bliskim tych, którzy stracili życie w tragedii na stadionie w Malang w Indonezji". Podobne kondolencje złożył też Bayern Monachium.

Słowa wsparcia wysłały też angielskie kluby. "Wszyscy jesteśmy głęboko zasmuceni wydarzeniami na stadionie Kanjuruhan w Indonezji. Nasze myśli są ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią" – czytamy na profilu Chelsea. "Manchester United jest głęboko zasmucony tragedią w Malang w Indonezji. Przesyłamy nasze szczere kondolencje ofiarom, ich rodzinom i wszystkim poszkodowanym" – napisał klub z Manchesteru. Takie same słowa wsparcia wyrażono również na profilach m.in. Arsenalu, Liverpoolu czy Newcastle United. " Wstrząsające słyszeć o wydarzeniach na stadionie Kanjuruhan w Indonezji zeszłej nocy. Szokujące wiadomości. Myśli są z całą rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi, których to dotyczy" – dodał Wayne Rooney.

"Jesteśmy głęboko zasmuceni tragedią w Malang w Indonezji. Nigdy nie powinno być przemocy na meczu piłki nożnej. Myśli wszystkich w Ajaksie są z tymi wszystkimi, których to dotyczy" – napisano na profilu Ajaxu Amsterdam.

Kondolencje dla rodzin ofiar w języku indonezyjskim zamieścił też Inter Mediolan.

