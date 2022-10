Wesley Sneijder wyszedł z klubu o piątej rano. I się zaczęło. "Partnerka biznesowa"

Wesley Sneijder po zakończeniu kariery porzucił regularny trening, co szybko odbiło się na jego wyglądzie. Były piłkarz szybko przybrał na wadze, bo jak sam podkreślał, do pracusiów nigdy nie należał, nawet w trakcie kariery. Niedługo potem Holender rozwiódł się ze swoją drugą żoną, Yolanthe Cabau van Kasbergen.

Wesley Sneijder przyłapany przez paparazzich w Stambule, gdy wychodził z nową kobietą z klubu

Prawa rozstała się w 2019 roku. Sneijder otworzył trochę na swoim koncie na Instagramie, stwierdzając, że "żąda odrobiny spokoju dla "swojej" rodziny. Od tamtego czasu pozostawał sam, być może do teraz, bowiem paparazzi przyłapali go, jak w towarzystwie nieznajomej kobiety wychodził z jednego z klubów w Stambule.

Zdarzenie miało miejsce ok. godz. 5:00. Wicemistrz świata z 2010 roku wyszedł z klubu wraz z blondynką w czerwonej sukience, kierując się do samochodu. Holender wyraźnie nie był zadowolony atencją fotografów. Poprosił o pomoc ochroniarzy. Holenderski portal Shownieuws donosi, że Sneijder ostatecznie wsiadł do pojazdu bez kobiety. To samo źródło podaje, że ponoć była to jego "partnerka biznesowa".

"Były piłkarz wysłał swoich ochroniarzy do dziennikarzy. Nie chciał być fotografowany. Spanikował i zostawił swoją nową ukochaną, po czym wsiadł do samochodu z przodu. Powiedział swoim ochroniarzom, aby natychmiast zamknęli drzwi. Jeden ze strażników podszedł do fotografów, aby uniemożliwić mu robienie zdjęć" - czytamy z kolei na fotograficznym koncie Magazinga na Instagramie.

Wesley Sneijder w trakcie swojej kariery był piłkarzem m.in. Ajaxu Amsterdam, Realu Madryt, Interu Mediolan, czy Galatasaray Stambuł. Z każdym z tych klubów zdobył przynajmniej jedno mistrzostwo kraju, a jego największymi osiągnięciami są wygrane w rozgrywkach Ligi Mistrzów i Klubowych Mistrzostw Świata z Interem Mediolan.

Dla reprezentacji Holandii zagrała w 134 meczach (rekord), w których zdobył 31 bramek. Z kadrą w 2010 roku został wicemistrzem świata na mundialu w RPA, a cztery lata później w Brazylii sięgnął po brązowy medal. W 2004 roku wybrano go piłkarzem roku w Holandii, a w 2010 roku został wybrany najlepszym pomocnikiem Ligi Mistrzów i trafił do drużyny marzeń edycji z tego sezonu, podobnie jak na mistrzostwach świata kilka miesięcy później.