Świat reaguje na horror w Malang. "Jedna z największych stadionowych tragedii"

Świat próbuje się otrząsnąć po tragedii, do jakiej doszło podczas meczu zwaśnionych drużyn ligi indonezyjskiej Arema FC i Persebaya FC. Goście wygrali 3:2, co doprowadziło do zamieszek i starć z policją. Funkcjonariusze użyli wbrew przepisom FIFA gazu łzawiącego, co doprowadziło do paniki. Ludzie zaczęli tratować się i dusić w chaosie, jaki postał na stadionie. W efekcie śmierć poniosło ponad 180 osób, a setki innych zostało rannych.

Świat reaguje na tragedię podczas meczu w Indonezji

Media podają, że wśród ofiar śmiertelnych są dzieci, a także przynajmniej dwaj policjanci. W sieci pojawiają się kolejne nagrania, pokazujące dramatyczne i makabryczne zdarzenia ze stadionu w Malang. Międzynarodowe media i organizacje potępiają przede wszystkim reakcję policji na wydarzenia z trybun. "BBC" nazywa wydarzenia z Malang "jedną z największych tragedii stadionowych w historii świata". "Flash news" informuje o "największej na świecie rzezi kibiców futbolu".

Mocne stanowisko zajęła także Amnesty International, a dokładnie indonezyjska orędowniczka praw człowieka, przebywająca na emigracji, Veronica Koman. "Ten przypadek nadużywania gazu łzawiącego przez policję jest bezprawny i ociera się o tortury. Gaz łzawiący jest nielegalny w działaniach wojennych, ale dlaczego nadal jest legalny do użytku w takich sytuacjach? - stwierdziła.

"Nikt nie powinien tracić życia na meczu piłki nożnej" - powiedział natomiast Usman Hamid, dyrektor wykonawczy Amnesty International Indonezja i wezwał tamtejsze władze do przeprowadzenia szybkiego i niezależnego śledztwa w sprawie użycia gazu łzawiącego przez policjantów.

Na wydarzenia w Indonezji zareagował także szef AFC, czyli azjatyckiego odpowiednika UEFA, Salman bin Ebrahim Al Khalifa. - Jestem zszokowany i zasmucony po usłyszeniu tragicznych wieści z tak kochającej piłkę nożną Indonezji. W imieniu AFC i azjatyckiej rodziny piłkarskiej przesyłam nasze szczere kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar, jednocześnie wyrażając nasze szybkie życzenia powrotu do zdrowia dla fanów, którzy zostali ranni w tym incydencie. Wyrażam również wsparcie dla Indonezyjskiego Związku Piłki Nożnej - przekazał w specjalnym komunikacie na stronie federacji.

Długo nie trzeba było także czekać na reakcję FIFA. Światowa federacja domaga się wyjaśnień w sprawie tragicznych zajść od indonezyjskiego związku piłki nożnej (PSSI). PSSI na miejsce ma także wysłać swoich przedstawicieli, którzy przeprowadzą śledztwo. FIFA musi zareagować, gdyż powierzyła Indonezji prawo organizacji mistrzostw świata U-20 w 2023 roku.

Jedna z największych tragedii w historii futbolu

Makabryczne wydarzenia z Malang stały się jedną z największych tragedii w historii piłki nożnej. Indonezyjska masakra natychmiast wylądowała w czołówce zestawienia tego typu wydarzeń na futbolowych stadionach z największą liczbą ofiar śmiertelnych. Niechlubne, pierwsze miejsce zajmuje 1964 rok i zamieszki na Esdanio Nacional w Limie. Podczas meczu młodzieżowych drużyn Peru i Argentyny doszło do zamieszek. Policja użyła gazu łzawiącego i podobnie jak w Malang, wielu ludzi zostało stratowanych i uduszonych. Mówi się, że zginęło wówczas nawet 350 osób.

Drugie miejsce należy właśnie do Malnag. Trzecie natomiast do Akry. W 2001 roku, podczas meczu dwóch największych klubów Ghany - Accra Hearts of Oak and Asante Kotoko, w wyniku starć z policją i zamieszek, śmierć poniosło 126 osób.

Rośnie liczba ofiar w Indonezji. Media w żałobie, prezydent interweniuje