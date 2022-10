Trzy gole w pięć minut. Dziennikarze odlecieli. "Pobił Lewandowskiego"

Pedro poprowadził Flamengo do wygranej 4:1 nad Red Bull Bragantino w 29. kolejce ligi brazylijskiej. Napastnik dokonał rzeczy niezwykłej, gdyż w zaledwie pięć minut skompletował hat-tricka. Lokalne media wskazują, że tym samym pobił osiągnięcie Roberta Lewandowskiego, który w marcowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Red Bull Salzburg, potrzebował jedenastu minut, by strzelić trzy gole. To jednak nie do końca prawda.

