Prijović podpowiada Krychowiakowi przed mundialem. "Tu jest problem"

Grzegorz Krychowiak latem dołączył na zasadzie wypożyczenia z FK Krasnodar do występującego w lidze saudyjskiej Al-Shabab. Ruch doświadczonego pomocnika zaskoczył wielu ekspertów i kibiców. Tamtejsze rozgrywki nie stoją na szczególnie wysokim poziomie. Pojawiły się pytania, czy Krychowiak grając na poziomie kilka razy niższym, niż jego koledzy z kadry, będzie w stanie odpowiednio przygotować się do nadchodzącego mundialu.

Aleksandar Prijović, były napastnik Legii Warszawa, który także miał okazję występować w lidze Arabii Saudyjskiej, jest przekonany, że Polak jest w stanie osiągnąć tam odpowiednią formę. Serb w latach 2019-2021 grał dla Al-Ittihad Club, więc wie o czym mówi. - Liga sama w sobie nie jest wcale taka zła. Problem leży gdzie indziej i z tym musi się zmierzyć Krychowiak - stwierdził w rozmowie z WP SportoweFakty.

Prijović ujawnił, że problemem jest podejście Saudyjczyków do codziennych treningów. - Podejście do treningów jest tam bardzo luźne. Wszyscy "spinają" się na mecz, więc tu nie ma kłopotu. Ale między spotkaniami treningi nie są zbyt intensywne. Są po prostu łatwe. Nie tak jak w Europie - wytłumaczył i zdradził, co powinien zrobić reprezentant Polski. - Musi po prostu, nie oglądając się na innych, dołożyć sporo od siebie na zajęciach w tygodniu. Musi pracować na 110 procent. Jeśli będzie się do tego zmuszał, to o jego przygotowanie bym się nie martwił. W końcu to bardzo doświadczony piłkarz, więc jest w stanie sobie z tym poradzić - powiedział.

Aleksandar Prijović doszukał się nawet jednego plusa w transferze Krychowiaka do Al-Shabab. W Arabii Saudyjskiej klimat jest bardzo podobny do tego w Katarze, dlatego naszemu pomocnikowi będzie łatwiej zaaklimatyzować się do warunków panujących na turnieju. Prijović przy okazji ocenił także szanse Biało-Czerwonych na wyjście z grupy. - Z waszej grupy wyjdzie Argentyna, a Polska powalczy o drugie miejsce z Meksykiem. Dla mnie rozkład sił w tej grupie jest jasny - podsumował.

