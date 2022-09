Absurdalna pomyłka sędziego. Są podstawy, by unieważnić mecz i zagrać go jeszcze raz

Meksykanie przygotowują się do mistrzostw świata w Katarze, grając mecze towarzyskie z trudnymi przeciwnikami. W środę zmierzyli się z Kolumbią i pomimo dwubramkowego prowadzenia, przegrali 2:3. Poza efektownym wynikiem w meczu wydarzyła się niespotykana sytuacje, ponieważ Kolumbia wznawiała grę od środka boiska czterokrotnie. Dwa razy po stracie gola i dwa razy, by zacząć obie połowy spotkania.

Rozkojarzony sędzia w meczu grupowych rywali Polaków

Mecz rozgrywany był na stadionie Levi's Stadium w Santa Clara, a sędzią głównym spotkania był Nima Saghafi, na co dzień prowadzący mecze amerykańskiej MLS. Arbiter najwyraźniej nie był wystarczająco skupiony na meczu. Kolumbia rozpoczęła spotkanie od środka boiska i taka sama sytuacja wydarzyła się po przerwie. Internet obiegł film, w którym wyraźnie widać całą sytuację. Na Twitterze zamieścił go dziennikarz Javier Carbonell, który wskazał, że w meczu o stawkę cała sytuacja mogłaby skutkować nawet powtórzeniem meczu.





Meksyk pracuje przed mundialem

We wrześniu reprezentacja Meksyku zagrała w trzech spotkaniach towarzyskich, by przygotować się do nadchodzących mistrzostw świata w Katarze. Pierwszy mecz, 1 września, podopieczny Gerardo Martino przegrali 0:1 z Paragwajem. Podczas zakończonej niedawno przerwy reprezentacyjnej mierzyli się najpierw z Peru i wygrali 1:0, a w środę ulegli Kolumbii 2:3. Bramki dla Meksyku strzelali Alexis Vega, z rzutu karnego i Gerardo Arteaga.

Meksyk pierwszy mecz na MŚ w Katarze rozegra 22 listopada o godzinie 17:00 przeciwko reprezentacji Polski. W drugim meczu, 26 listopada o 20:00 Meksykanie zmierzą się z Argentyną, a na zakończenie rozgrywek grupowych, 30 listopada o godzinie 20:00 ich rywalem będzie Arabia Saudyjska.