Najlepszy piłkarz Bundesligi trafi do Chelsea. Jest już po testach medycznych

Chelsea na początku sezonu Premier League nie zachwyca. Zespół prowadzony przez Grahama Pottera po sześciu kolejkach zajmuje 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów. Na taki wynik składają się trzy zwycięstwa, dwie porażki i jeden remis.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Szewczenko na murawie. Wyjątkowa chwila dla Ukrainy i Polski

Chelsea zaklepała sobie piłkarza RB Lipsk. Nkunku latem dołączy do londyńskiego zespołu

Choć to dopiero początek sezonu, włodarze londyńskiego klubu wybiegają już w przyszłość i szukają zawodników, którzy mogliby zasilić szeregi drużyny następnego lata. Jak donosi SPORTbible jednym z nich ma zostać Christopher Nkunku. Francuski napastnik miał przejść testy medyczne, zlecone przez Chelsea. Informacje te potwierdza niemiecki "Kicker", który dodaje, że testy miały odbyć się już końcem sierpnia we Frankfurcie.

Nkunku obecnie jest zawodnikiem RB Lipsk, do którego trafił w 2019 roku. W Bundeslidze kariera napastnika nabrała rozpędu, a on sam stał się jedną z gwiazd rozgrywek. W barwach Lipska rozegrał on już łącznie 101 spotkań ligowych, w których strzelił 35 bramek i zaliczył 37 asyst. W siedmiu tegorocznych meczach zdobył 4 trafienia. Francuz w czerwcu przedłużył kontrakt z RB do 2026 roku, jednak miał już dojść do porozumienia z Chelsea w sprawie przyszłorocznego transferu. Nie tylko londyński klub był zainteresowany zawodnikiem. Nkunku był również w kręgu zainteresowań Realu Madryt czy Manchesteru City.

Alarm w Barcelonie. Xavi w trybie awaryjnym włączył do kadry 19-latka

Francuski dał się poznać polskim kibicom po odejściu Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium. Choć Polak z 35 bramkami został najlepszym strzelcem poprzedniego sezonu Bundesligi, kibice jako piłkarza sezonu wybrali właśnie 24-latka. Kapitan polskiej reprezentacji musiał również uznać wyższość Nkunku w głosowaniu "Kickera".

RB Lipsk po 7. kolejkach zajmuje dopiero 12. miejsce w tabeli Bundesligi. Zespół odniósł tylko dwa zwycięstwa, a dodatkowo poniósł trzy porażki i dwa mecze zakończył remisem. To daje drużynie 8 punktów.