Oto największy stadion na świecie. Przy nim nawet Camp Nou jest maluchem

W wielu dyscyplinach wypełnione po brzegi stadiony są nieodłącznym elementem widowiska. Atmosfera, która na nim panuje, potrafi dodać zawodnikom skrzydeł lub sprawić, że nie zdołają oni udźwignąć presji, a to może mieć decydujący wpływ na wynik rywalizacji. Przywilej goszczenia najważniejszych wydarzeń sportowych jest zazwyczaj zarezerwowany dla tych nielicznych obiektów, które mogą pomieścić rzeszę kibiców.

Największe stadiony na świecie. Rekordzista ze znaczącą przewagą

Mierzenie pojemności stadionów to jednak dosyć problematyczna kwestia. Na niektórych z nich dopuszczone są bowiem miejsca stojące, przez co podanie dokładnej liczby kibiców, która może oglądać na nim wydarzenia sportowe, jest nieco trudniejsze.

Największym stadionem na świecie, który ma miejsca i siedzące, i stojące, jest Bristol Motor Speedway. Znajduje się on w Bristol, amerykańskim mieście w stanie Tennessee. Funkcjonuje przede wszystkim jako tor wyścigowy (głównie serii NASCAR), lecz ze względu na trybuny otaczające jego centralną część można łatwo przystosować go do innych wydarzeń sportowych. Odbywają się na nim choćby mecze futbolu amerykańskiego. Jego pojemność to 153 tys. miejsc. Tym samym o ponad 20 tys. wyprzedza hinduski Narendra Modi Stadium, gdzie mogą pojawić się 132 tys. widzów.

Największym obiektem, na którym znajdują się wyłącznie miejsca siedzące, jest północnokoreański Stadion 1 Maja w Pjongjangu. Został zbudowany w 1989 roku i miał być demonstracją potęgi kraju. Początkowo jego pojemność szacowano na 150 tys. miejsc, lecz po instalacji krzesełek w 2014 roku może na nim zasiąść 114 tys. widzów. Obecnie odbywają się na nim przede wszystkim mecze piłkarskie i zawody lekkoatletyczne.

Na kolejnych pozycjach w zestawieniu najbardziej pojemnych stadionów znajdują się te zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych.Na wszystkich rozgrywa się mecze futbolu amerykańskiego, wszystkie mogą pomieścić ponad 100 tys. kibiców, zarówno na miejscach stojących, jak i siedzących. Podobnie jest w przypadku australijskiego Melbourne Cricket Ground, z tym że tam rozgrywane są mecze futbolu australijskiego, krykieta oraz piłki nożnej.

Jeśli chodzi o największy stadion typowo piłkarski, to liderem jest Camp Nou, gdzie swoją siedzibę ma FC Barcelona. Może ono pomieścić 99 354 widzów (wyłącznie na miejscach siedzących). Kilka miesięcy temu została jednak podjęta decyzja o renowacji, przez co po zakończeniu prac będzie ono w stanie pomieścić ponad 100 tysięcy fanów. Warto wspomnieć, że na otwarcie obiektu Barcelona zmierzyła się z reprezentacją Warszawy. Hiszpanie wygrali 4:2, a pierwszym strzelcem gola został Eulogio Martínez. Poza nim bramki dla Katalończyków zdobywali Justo Tejada, Francisco Sampedro i Evaristo, w polskim zespole uczynili to dwaj gracze ŁKS-u: Henryk Szymborski i Władysław Soporek.

Największy stadion na świecie ma pojemność ponad 150 tysięcy. To jednak nic przy innych obiektach

Wyżej wymienione stadiony w swojej kategorii należą do największych, jednak gdyby wziąć pod uwagę wszystkie obiekty sportowe, przepaść pod względem pojemności jest ogromna. Absolutnym rekordzistą jest tor Indianapolis Motor Speedway, przeznaczony do organizacji różnego typu wyścigów. Może on przyjąć 400 tys. osób.

To właśnie motoareny znajdują się w czołówce największych obiektów sportowych. Poza nimi najwięcej widzów może pojawić się na torach wyścigów konnych. W tej kategorii rekordzistą jest ten wybudowany w Tokio, jego pojemność wynosi ponad 230 tys.