Krychowiak zdradził, dlaczego wybrał grę w Arabii. I ostrzega przed MŚ

Grzegorz Krychowiak w seniorskiej reprezentacji Polski gra od 2008 roku. W tym czasie dwukrotnie zagrał w narodowych barwach podczas mistrzostw Europy (2016, 2020) i zaliczył pierwszy występ na mundialu (2018). W lipcu pomocnik trafił na zasadzie wypożyczenia z FK Krasnodar do występującego w Arabii Saudyjskiej Al-Shabab.

Krychowiak opowiada o grze w Arabii i przestrzega przed mundialem. "Jest to zespół, który bardzo dobrze się czuje, kiedy jest w posiadaniu piłki"

32-latek w ostatniej rozmowie z TVP Sport powiedział, że długo zastanawiał się nad wybraniem tego kierunku. - Nie ukrywam, przed przyjściem do Arabii Saudyjskiej miałem ogromny znak zapytania w głowie. Jestem pozytywnie zaskoczony jakością zawodników, jacy tutaj występują. Przede wszystkim w naszym zespole. Jest wielu świetnych lokalnych graczy, ale również z zagranicy. Przed podpisaniem kontraktu rozmawiałem bardzo dużo z Everem Banegą, którego znam z czasów Sevilli. Bardzo dobrze sprzedał mi produkt i ułatwił podjęcie decyzji - stwierdził 93-krotny reprezentant Polski.

Po chwili dodał, że to pomoże mu lepiej przygotować się do mistrzostw świata. - Wiedziałem, że jest tutaj ekstremalnie gorąco i że pogoda jest zupełnie inna niż w Europie, ale to pozwoli mi łatwiej przygotować się do mundialu. Organizm się przyzwyczaja do takich temperatur, więc pod względem wydolnościowym robisz większy postęp - podkreśla zawodnik.

Arabia Saudyjska będzie jednym z grupowych rywali reprezentacji Polski podczas mundialu w Katarze. Zdaniem Krychowiaka zespół ten będzie ciężkim przeciwnikiem. - Jest to zespół, który bardzo dobrze się czuje, kiedy jest w posiadaniu piłki. Jest bardzo dynamiczny i ma dużo jakości. Miałem możliwość porozmawiać z trenerem reprezentacji. Jest to fantastyczny szkoleniowiec z ogromnym doświadczeniem. Mimo tego, że na papierze Argentyna i Meksyk są faworytami do osiągnięcia sukcesu w naszej grupie, trzeba do Saudyjczyków podejść z szacunkiem - powiedział pomocnik.

Polacy zmagania w grupie C rozpoczną 22 listopada meczem z Meksykiem. Później (26 listopada) zawodników Czesława Michniewicza czeka starcie właśnie z Arabią Saudyjską. Na koniec fazy grupowej biało-czerwoni zmierzą się 30 listopada z Argentyną.