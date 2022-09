Niemcy zrezygnowali z gry w eliminacjach Euro 2024

Losowanie grup eliminacyjnych do mistrzostw Europy w 2024 roku odbędzie się 9 października we Frankfurcie nad Menem. W losowaniu udział wezmą 53 państwa członkowskie UEFA. O awans do imprezy głównej nie powalczą Rosjanie, którzy zostali wykluczeni z powodu agresji na Ukrainę, o czym więcej pisaliśmy, TUTAJ >>>>.

Niemcy zadecydowali. Gospodarze Euro 2024 nie wezmą udziału w eliminacjach

Teraz wiadomo, że w losowaniu nie weźmie udziału także reprezentacja Niemiec. - Jako gospodarze mistrzostw Europy 2024 jesteśmy już zakwalifikowani do finałów imprezy. Daje nam to największą możliwą elastyczność w układaniu meczów międzynarodowych w przyszłym roku i pozwala optymalnie przygotować się do Euro 2024 przeciwko kilku silnym przeciwnikom podczas sparingów - powiedział "RedaktionsNetzwerk Deutschland" dyrektor techniczny zespołu, Oliver Bierhoff.

Zawodnicy Hansiego Flicka mogliby wziąć udział w eliminacjach do mistrzostw Europy, jednak bez względu na wynik nie byliby brani pod uwagę w końcowym zestawieniu.

W losowaniu udział weźmie oczywiście reprezentacja Polski. Zawodnicy Czesława Michniewicza trafili do pierwszego koszyka, w którym znalazły się również Belgia, Chorwacja, Dania, Węgry, Włochy, Holandia, Portugalia, Hiszpania i Szwajcaria. To powoduje, że biało-czerwoni w eliminacjach trafią na potencjalnie słabsze drużyny. Wylosowane zostanie 10 grup - trzy będą miały po 6 zespołów, a reszta po 5.

Łącznie w walce o mistrzostwo Europy udział wezmą 24 reprezentacje. Zostaną one podzielone na sześć grup po 4 drużyny. Do 1/8 finału awansują po dwie ekipy z każdej z grup i cztery najlepsze drużyny z klasyfikacji zespołów z trzecich miejsc. Wywalczonego w 2020 roku tytułu będą bronić Włosi. Euro 2024 odbędzie się w dniach 14 czerwca - 14 lipca.

