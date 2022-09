Nowy właściciel Chelsea chce kupić kolejny klub w Europie

Todd Boehly został właścicielem londyńskiego Chelsea w tym roku, kupując klub od Romana Abramowicza. Wraz ze swoimi partnerami, jest on również współwłaścicielem baseballowej drużyny Los Angeles Dodgers i występującego w koszykarskiej lidze WNBA Los Angeles Sparks. Według medialnych doniesień biznesmen jest zainteresowany pozyskaniem kolejnego klubu.

Boehly w drodze po kolejny klub. "Rozmawialiśmy o modelu wieloklubowym"

Boehly był zainteresowany kolejnym klubem z Europy. W związku z tym zatrudnił w roli konsultanta Chelsea portugalskiego agenta, Jorge'a Mendesa. Jego zadaniem było znalezienie odpowiedniej drużyny do kupienia w jego kraju. Portugalczyk wywiązał się ze swojego zadania, bowiem Boehly ma prowadzić rozmowy w sprawie zakupu Portimonense Sporting Club. Zespół ten obecnie zajmuje czwarte miejsce w lidze, a w ponad stuletniej historii nie zdołał zdobyć jeszcze mistrzostwa kraju.

Prezes Chelsea stwierdził, że chce kupować kolejne kluby, aby dawać szansę młodym zawodnikom. Gra w innych należących do niego drużynach miałaby być przygotowaniem do występów w Premier League. - Rozmawialiśmy o modelu wieloklubowym. Naszym celem jest zapewnienie ścieżek dla naszych młodych gwiazd, aby dostać się na boisko Chelsea, jednocześnie zapewniając im prawdziwy czas gry. Aby to zrobić, wystarczy inny klub w naprawdę konkurencyjnej lidze w Europie - stwierdził Boehly. Biznesmen złożył również oferty w dwóch innych klubach. Zarówno propozycje w brazylijskim Santos i francuskim Sochaux zostały odrzucone.

Chelsea w obecnym sezonie Premier League zajmuje 7. miejsce. Drużyna prowadzona przez Grahama Pottera odniosła trzy zwycięstwa, poniosła dwie porażki i jedno spotkanie zakończyła remisem. To daje jej dorobek 10 punktów.