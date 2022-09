Sejm uhonorował polski klub. "Nie sposób przecenić jego zasług"

Gedania Gdańsk występuje obecnie w drugiej grupie III ligi. Klub bardzo dobrze radzi sobie w rozgrywkach i zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 20 punktów. Na taki wynik składa się sześć zwycięstw, dwa remisy i jedna porażka. Gedania w tym roku obchodzi jubileusz stulecia istnienia, co zostało upamiętnione w uchwale Sejmu.

REKLAMA

Zobacz wideo "To jest dziś topowy bramkarz w Europie". Dlaczego więc nie gra w kadrze Michniewicza?

Sejm uhonorował Gedanię Gdańsk. "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wszystkim ludziom Gedanii"

"15 września 1922 r. grupa Polaków założyła Klub Sportowy Gedania. Inicjatywa polskich działaczy w Wolnym Mieście Gdańsku, w którym Polacy stanowili wyraźną mniejszość, polegała na połączeniu treningu sportowego z kształtowaniem postaw społecznych i patriotycznych. Z czasem Gedania stała się największym ośrodkiem polskiego sportu i ważnym ośrodkiem polskości w Wolnym Mieście Gdańsku" - wspomniano na początku uchwały.

Zaznaczono również wkład klubu w szerzenie patriotyzmu po I wojnie światowej. - "Nie sposób przecenić jego zasług dla budowania tożsamości i spajania polskiej społeczności w znazyfikowanym mieście. To w Gedanii trenowali działacze społeczni aktywni w innych organizacjach, to w szeregach tego klubu krzewiono i wpajano patriotyzm, uczono zespołowej pracy i znoszenia wyrzeczeń" - napisano.

Mocne oświadczenie matki Ronaldo: Prędzej czy później Cristiano to zrobi

Członkowie klubu odegrali także ważną rolę po II wojnie światowej, co nie uszło uwadze polityków. - Gedaniści złożyli wielką ofiarę krwi. Na polach bitew, w obozach koncentracyjnych i innych miejscach zginęło ponad 100 sportowców Gedanii. Gdy po wojnie przyszło odbudowywać Gdańsk z ruin, to gedaniści jako jedni z pierwszych, mimo szykan ze strony komunistów, stanęli do pracy. Polska zawdzięcza im wiele - czytamy w uchwale.

W podsumowaniu podziękowano Gedanii za całą działalność. - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wszystkim ludziom Gedanii i ich następcom podtrzymującym od dziesięcioleci tradycje Klubu. Wyraża wielkie uznanie dla obywatelskiej i patriotycznej działalności Klubu, mając nadzieję, że wartości te staną się fundamentem wspólnoty naszego narodu w dobie współczesnych zagrożeń wojennych, które spadły na Europę - napisano. Za przyjęciem uchwały głosowało w czwartek 436 posłów, a jeden wstrzymał się od głosu.

AS pisze, że Real zaczyna "operację Manchester City". Haaland w Madrycie?