Cassano: Haaland nie wie, jak grać w piłkę. Nie to, co Lewandowski

O tym, że Włosi postrzegają piłkę nożną, jako coś więcej, niż tylko sport wiemy nie od dziś. Ich charyzma i emocjonalne podejście do piłkarskich tematów nie zna granic. Obecnie jednym z bardziej ekstrawaganckich ekspertów w Italii stał się były napastnik kadry narodowej, Antonio Cassano, który postanowił powiedzieć kilka słów na temat Haalanda i Lewandowskiego.

Cassano porównał Haalanda i Lewandowskiego

W podcastcie "Muschio Selvaggio" prowadzonym przez youtuberów Fedeza i Luisa Sal, Cassno wygłosił swoje stanowisko odnośnie jednych z najlepszych napastników świata w obecnej piłce. 40-latek stwierdził, że Erling Haaland nie wyróżnia się taktycznym rozumieniem futbolu, jak chociażby Robert Lewandowski. Mimo to były napastnik reprezentacji Włoch pochwalił Norwega za skuteczność w polu karnym rywali.

- Erling Haaland to mieszanka Adriano i Christiana Vieriego, ale tak naprawdę nie wie, jak grać w piłkę. Robert Lewandowski i Karim Benzema potrafią poderwać akcję, podać, rozumieją grę. On jest po prostu świetnym kłusownikiem. Filippo Inzaghi był podobny, ale miał fenomenalnych kolegów z drużyny - powiedział Antonio Cassano.

Cassano uderzył również w Cristiano Ronaldo

Włoski ekspert w ponad godzinnej audycji poruszył także temat Cristiano Ronaldo twierdząc, że 37-letni Portugalczyk już teraz powinien zdecydować się na zakończenie kariery. - Możesz lubić Cristiano Ronaldo lub nie. Ja nie darze go sympatią, ale mam wielki szacunek dla niego i jego kariery. Jednak w pewnym momencie musisz odejść, a on powinien to zrobić teraz, ponieważ został graczem rezerwowym - dodał były napastnik.

Antonio Cassano w narodowych barwach rozegrał 39 spotkań, w których zdobył 10 bramek. Oprócz tego piłkarz występował w zespołach, takich jak Inter Mediolan, AC Milan czy Real Madryt. Cassano zakończył karierę w 2018 roku jako zawodnik Hellsau Verona.