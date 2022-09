Katar oburzony koszulkami Danii na MŚ 2022. Wpadł w furię

Przyznanie prawa do organizacji mistrzostw świata Katarowi nadal wzbudza mnóstwo kontrowersji. Począwszy od afery korupcyjnej, poprzez termin rozegrania mistrzostw, a na kwestii łamania praw człowieka kończąc. W mediach kilka razy pojawiały się informacje o możliwym bojkocie turnieju. Co było do przewidzenia, żadna z federacji nie zdecydowała się na taki krok. Ale Duńczycy, choć wysyłają swoją reprezentację, to postanowili się sprzeciwić inaczej.

Jest odpowiedź Katarskiego Komitetu Najwyższego na protest Duńczyków

Zaczęło się od tego, że Duński Związek Piłki Nożnej (DBU) odmówił dystrybucji biletów dla kibiców swojej reprezentacji na mistrzostwa. "Ekstra Bladet" pisze, że zaledwie dwa tysiące osób kupiło bilety na mecze Duńczyków, podczas gdy pula dla każdego kraju wynosi od 3 do 5 tysięcy. "Duńscy kibice odwracają się od Kataru. Nie tylko dlatego, że jest to skandalicznie drogie, ale także dlatego, że istnieje wielka krytyka finałów mistrzostw świata w kraju, w którym ponad 6500 pracowników migrujących zginęło podczas budowy budynków wzniesionych w związku z turniejem" – piszą dziennikarze

- Cieszymy się, że możemy udzielać Duńczykom wskazówek dotyczących pobytu, ale nie organizujemy stref kibica ani nie prowadzimy innych działań w Katarze, ponieważ nie chcemy wspierać tego kraju. Chcemy zdystansować się od Kataru, bo nie jest to miejsce, z którym możemy się łączyć – mówi dyrektor związku Jakob Jensen. Duńska federacja do Kataru wysyła tylko tych ludzi, którzy są tam niezbędni. Odmawia też udziału we wszelkich akcjach promocyjnych.

Na kibicach jednak się nie zakończy. W środę oświadczenie wydał producent strojów piłkarskich - firma Hummel. Jak się okazało, zaprezentowane 19 września duńskie koszulki z niemal niewidocznym logo sponsorów są formą protestu producenta przeciwko gospodarzowi najbliższego mundialu - Katarowi. "Dzięki nowym koszulkom reprezentacji Danii chcieliśmy przekazać dwie wiadomości. To nie tylko hołd dla największego sukcesu reprezentacji Danii, ale też protest przeciwko Katarowi i jego zachowaniom w zakresie praw człowieka" - napisał producent na Instagramie, który chciał też uczcić 30. rocznicę największego sukcesu tej reprezentacji, czyli mistrzostwa Europy z 1992 roku.

Działania po stronie duńskiej, jak donosi Sky Sports wywołały taki odzew, że oświadczenie w tej sprawie postanowił wydać Katarski Najwyższy Komitet (SC), odpowiadając na protest. "Od momentu zdobycia prawa do organizacji Mistrzostw Świata FIFA, SC pilnie pracował wraz z katarskim rządem, aby zapewnić, że turniej dostarczy trwałego społecznego dziedzictwa" - czytamy w oświadczeniu.

"Z tego powodu kwestionujemy twierdzenie Hummela, że ten turniej kosztował życie tysięcy ludzi. Ponadto, z całego serca odrzucamy trywializowanie naszego autentycznego zobowiązania do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 30 000 pracowników, którzy zbudowali stadiony na MŚ FIFA i inne projekty turniejowe" - odpierają członkowie Najwyższego Komitetu.

"Katar jest zaangażowany w tę podróż"

Organizatorzy zapewniają w swoim komunikacie, że takie samo zobowiązanie dotyczy 150 000 pracowników w różnych usługach turniejowych i 40 000 pracowników w sektorze hotelarskim.

"Obowiązek powinien zawsze spoczywać na krajach, aby zrobić więcej w celu ochrony praw ludzi na całym świecie, w tym w Danii. Praca SC jest uznawana przez liczne podmioty w ramach międzynarodowej społeczności praw człowieka jako model, który przyspieszył postęp i poprawił życie. Reformy Kataru są uznawane przez MOP [Międzynarodowa Organizacja Pracy] i ITUC [Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych] za wzorcowe w regionie. Jak w przypadku każdego kraju, postęp w tych kwestiach jest podróżą bez linii mety, a Katar jest zaangażowany w tę podróż" - dodano jeszcze w oświadczeniu.

"Wzywamy DBU do dokładnego przekazania wyniku ich szerokiej komunikacji i pracy z SC, a także do zapewnienia, że jest to dokładnie przekazane ich partnerom z firmy Hummel" - zakończyli przedstawiciele Katarskiego Najwyższego Komitetu.