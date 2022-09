Tak się zamyka usta krytykom. Luis Enrique pokazał, że jest najlepszy

Znamy komplet zespołów, który zagra w turnieju finałowym Ligi Narodów. W tym gronie znalazła się Holandia, Włochy, Chorwacja oraz Hiszpania. Kadra prowadzona przez Luisa Enrique zapewniła sobie udział w turnieju dzięki wygranej 1:0 z Portugalią w ostatniej kolejce fazy grupowej i trafieniu Alvaro Moraty. Zespół prowadzony przez Luisa Enrique kończy zmagania w grupie 2 Ligi Narodów z 11 punktami.

Luis Enrique wbija szpilkę w ekspertów. "Wystarczy pokazać odpowiedni kontekst"

Luis Enrique postanowił zwrócić się w stronę ekspertów na Twitterze po wywalczeniu awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii opublikował specjalną tabelę, na której pokazał wyniki najlepszych zespołów w czterech ostatnich turniejach, czyli w drugiej edycji Ligi Narodów, na Euro 2020, w eliminacjach do mundialu w Katarze oraz w tegorocznej edycji Ligi Narodów. "Wystarczy pokazać odpowiedni kontekst" - napisał Enrique.

Z tabeli wynika, że tylko Hiszpania zdołała awansować i/lub zagrać w w/w turniejach. Kadra prowadzona przez Luisa Enrique dotarła do finału drugiej edycji LN, zakończyła mistrzostwa Europy na półfinale, wygrała swoją grupę eliminacyjną do mundialu w Katarze i awansowała do Final Four tej edycji Ligi Narodów. Enrique wyróżnił też wynik Włochów, którzy ponieśli tylko jedną, a jak dotkliwą, porażkę, czyli brak awansu na mistrzostwa świata. Pozostałe zespoły, czyli Belgia, Francja, Anglia, Portugalia, Dania, Niemcy, Chorwacja i Holandia, zaliczyły dwie lub trzy porażki.

Prawdopodobnie Luis Enrique chciał pokazać taką tabelą, że eksperci niepotrzebnie kwestionują jego pracę i wyniki odnoszone z reprezentacją Hiszpanii. Luis Enrique prowadzi reprezentację Hiszpanii od lipca 2018 roku (z przerwą od marca do listopada 2019 roku) i wygrał 18 z 33 spotkań. Kontrakt byłego trenera Barcelony z hiszpańską federacją jest ważny do końca 2022 roku.