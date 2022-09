Boniek wieszczy transfer reprezentanta Polski. "Będzie jednym z bohaterów"

Reprezentacja Polski wywalczyła utrzymanie w Dywizji A Ligi Narodów. Zawodnicy Czesława Michniewicza w niedzielę pokonali 1:0 Walię, co zapewniło im miejsce w najwyższej lidze w kolejnych rozgrywkach. Polacy zajęli 3. miejsce w tabeli grupy 4 z dorobkiem 7 punktów i dwoma zwycięstwami na koncie.

Jednym z najlepszych piłkarzy w spotkaniu z Walią i wcześniejszym meczu z Holandią (0:2) był Jakub Kiwior. Pod wrażeniem umiejętności obrońcy był sam kapitan reprezentacji, Robert Lewandowski. - Jak go zobaczyłem, po meczu z Holandią. To mu powiedziałem: Chłopie, ty nie przyjechałeś na kadrę, ty przyjechałeś tutaj, by grać w pierwszym składzie. Ma naprawdę świetną lewą nogę i może nam się przydać w kadrze. Oczywiście, nie chcę go teraz zbyt zachwalać, bo czasem media nadają moim wypowiedziom zbyt dużej wagi. Ale on ma pokorę, chce się rozwijać i szybko wyciąga wnioski, a także chce się uczyć. To najważniejsze - stwierdził napastnik FC Barcelony.

Solidna gra w reprezentacji może przyczynić się do rozwoju klubowej kariery Kiwiora. 22-latek od poprzedniego sezonu jest zawodnikiem Spezii Calcio i wywalczył sobie stałe miejsce w wyjściowej "jedenastce". Zdaniem byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniewa Bońka, obrońca od przyszłego sezonu może trafić do innego, silniejszego klubu. - Kiwior to utalentowany piłkarz, ciągle się rozwija. Jest silny, lewonożny, dobrze wyszkolony technicznie. Kiwior będzie jednym z bohaterów kolejnego okienka transferowego. Wiem, że kilka klubów jest nim zainteresowanych - przekonywał Boniek.

Kiwior dzięki występom w Lidze Narodów mógł wywalczyć sobie miejsce w wyjściowym składzie reprezentacji podczas tegorocznych mistrzostw świata. Te odbędą się w Katarze w dniach 20 listopada-18 grudnia. Polacy zagrają w grupie C, a ich rywalami będą drużyny Argentyny, Arabii Saudyjskiej i Meksyku.