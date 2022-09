Messi stawia kosmiczny warunek ws. powrotu do Barcelony. Sensacyjne wieści

FC Barcelona powoli próbuje oddzielić grubą kreską trudne czasy, które przyszły po rządach Josepa Marii Bartomeu i stara się wrócić na piłkarskie salony. Latem do klubu sprowadzono bardzo dobrych zawodników, a i tak wciąż mówi się, że to nie koniec wzmocnień. "Duma Katalonii" ponownie ma liczyć się w walce o tytuł mistrza kraju oraz w Lidze Mistrzów. Całej tej przemianie z boku przygląda się Lionel Messi, który mimo coraz lepszej gry w PSG, na pewno tęskni za słoneczną Barceloną i zastanawia się nad ewentualnym powrotem już w najbliższe lato.

Zdaniem "El Futbolero" Argentyńczyk cały czas jest w kontakcie z władzami z Spotify Camp Nou. Jego powrót może być trudny do zrealizowania. Niedawno mówiło się, że wróci do "Dumy Katalonii" tylko wtedy, gdy z zespołu odejdzie Gerard Pique, teraz pojawia się kolejny wymóg. Siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki chciałby, aby razem z nim do Barcelony trafił jego najlepszy przyjaciel Neymar, co nie do końca może spodobać się fanom na Spotify Camp Nou.

Czy Neymar jest potrzebny Barcelonie?

W 10 meczach Neymar zdobył 9 goli i zanotował 8 asyst, problem jednak w tym, że Barcelona ma już bardzo dobrych piłkarzy na pozycji 30-latka. Jest Ousmane Dembele, Raphinha, Ansu Fati, czy Ferran Torres. Przyjście Neymara dość mocno zaburzyłoby więc hierarchię w drużynie Xaviego. Zarówno Brazylijczyk jak i Leo Messi nie chętnie uczestniczą w grze obronnej, a taka postawa mogłaby odbić na wynikach FC Barcelony. Co więcej - należy pamiętać, że Neymar wciąż ma obowiązujący kontrakt z paryskim zespołem. Oznacza to, że Joan Laporta musiałby zaproponować wielkie pieniądze działaczom PSG, a i tak nie byłoby pewności, że ci oddadzą swojego gracza.

Mbappe zaciera ręce na myśl o odejściu gwiazd PSG

Jak wiadomo, relacje między Neymarem a Mbappe w PSG nie układają się najlepiej. Francuz słysząc o medialnych doniesieniach związanych ze sprzedażą Brazylijczyka z ekipy z "Parku Książąt" może zacierać ręce. 23-latek po odejściu największych gwiazd w końcu stałby się centralną postacią projektu Katarczyków.

