Dwa spadki w dwa sezony. Upadek. "Dla nich to skandal i niewyobrażalna klęska"

W marcu reprezentacja Szwecji przegrała z Polską baraż o awans na mistrzostwa świata, a we wrześniu pierwszy raz spadła do Dywizji C Ligi Narodów. We wtorek Szwedzi zremisowali 1:1 ze Słowenią, a zły dla nich rok może okazać się jeszcze gorszy.

3 Fot. Claudio Bresciani / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl