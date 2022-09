Ceny biletów na mecz Polska - Chile zwalają z nóg. "Odklejka piękna"

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 20 listopada. Dwa dni później kadra Czesława Michniewicza rozegra pierwszy mecz na turnieju. Rywalem Biało-Czerwonych będzie Meksyk. Dzień przed wylotem do Kataru Polacy zagrają towarzysko z Chile. Mecz odbędzie się na Stadionie Narodowym. Ceny biletów zwalają z nóg.

PZPN podał ceny biletów na mecz z Chile. Tanio nie będzie

W środę PZPN opublikował szczegółowy harmonogram sprzedaży biletów na mecz towarzyski z Chile. Sprzedaż zamknięta ruszy 24 października i będzie dostępna przez aplikację InPost Fresh. Trzy dni później wejściówki trafią do ogólnej dystrybucji.

Kibice widząc ceny mogą złapać się za głowę. Najtańsze bilety normalne kosztować będą...120 złotych (kategoria III). Są to jednak miejsca o słabszej widoczności. Za najlepsze miejsca i kategorię I trzeba będzie zapłacić dwa razy tyle - 240 złotych. Bilety dla osób niepełnosprawnych będą z kolei za 90 złotych. Pakiety rodzinne, a więc dziecko do lat 12 plus rodzic, będą kosztować 160 złotych.

Ceny biletów na mecz Polska - Chile:

kategoria I - 240 zł

kategoria II - 180 zł

kategoria III - 120 zł

bilet rodzinny (dziecko do 12 roku życia + dorosły) - 160 zł

osoby niepełnosprawne (na wózku z opiekunem) - 90 zł

easy access (osoby ze znaczną niepełnosprawnością z opiekunem, max. 176 miejsc) - 90 zł

Biorąc pod uwagę, że jest to jedynie mecz towarzyski, ceny są zaskakująco wysokie. Warto zwrócić uwagę, że identyczne ceny obowiązywały na mecz Ligi Narodów z Holandią czy finał baraży ze Szwecją. PZPN nie zdecydował się więc na obniżkę.

Internauci nie kryją oburzenia cenami. "Dobra, dobra, możecie wysyłać nowe twitty - ale czy nie jest to poj...e, że ceny na sparingi i mecze o punkty są w takiej samej cenie?" - zastanawia się jeden z kibiców.

"Ceny meczów towarzyskich takie same jak na mecze Ligi Narodów? O co tu chodzi? Pierwszeństwo mają posiadacze aplikacji inpost fresh? Stadion Narodowy teraz należy do Inpost czy co? Bezsens totalny" - dodaje inny.

Kibice zwracają uwagę na identyczne ceny we wspomnianym meczu ze Szwedami. "240 PLN za sparing. Dokładnie tyle samo, ile za decydujący o grze na MŚ 2022 baraż z Szwecją. Odklejka piękna XD" - czytamy.