Piłkarskie emocje: w jaki sposób technologie Hisense zapewniają fanom piłki nożnej niesamowite wrażenia?

Wydarzenia sportowe rządzą się swoimi prawami – również w branży RTV. Sprzedaż telewizorów wzrasta wraz z eventami takimi jak Mistrzostwa Świata. To trend zauważalny na przestrzeni lat. Konsumenci wymieniają telewizory na te większe i nowocześniejsze, aby w trakcie meczu nie przegapić żadnego szczegółu. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się telewizory 65-calowe, które zapewniają komfort i wysoką jakość oglądania.

REKLAMA

Nic dziwnego – istotne wydarzenia wymagają skutecznych rozwiązań. Nie dostrzec najważniejszych szczegółów meczu ulubionej drużyny lub nie rozpoznać zdobywcy gola przez złą jakość naszego TV? To nie może zdarzyć się w czasie Mistrzostw Świata! Z myślą o najwierniejszych (i najbardziej wymagających) kibicach marka Hisense przedstawia modele telewizorów, które otrzymały tytuł tych oficjalnych i rekomendowanych przez FIFA do nadchodzących rozgrywek.

55U7HQ oraz 65U7HQ – pierwszy oficjalny TV na FIFA World Cup 2022™

Jako pierwsze prezentujemy telewizory z serii U7HQ. Wzbogaciły one kategorię ULED – autorską technologię marki. Model dostępny jest w dwóch rozmiarach – 55" oraz 65". Charakteryzuje się udoskonaleniem standardowego rozwiązania LED, w którym postawiono nacisk na 4 obszary: Ultra Wide Colour Gamut, Ultra Local Dimming, Ultra 4K Resolution oraz Ultra Smooth Motion Rate.

Płynny ruch w 120Hz i tryb sportowy

Każdy szanujący się kibic wie, jak istotny jest płynny i wyraźny obraz, zwłaszcza przy dynamicznych i pełnych zwrotów akcji sytuacjach, których nie brakuje na boisku. Modele 55U7HQ oraz 65U7HQ zostały wyposażone w najnowszej generacji matrycę 120Hz, która gwarantuje wyjątkowo płynny i wyraźny obraz. Wynika to z faktu, że szybka 120-hercowa matryca odświeża obraz znacznie szybciej niż standardowa transmisja telewizyjna. Tym samym zapobiega zacinaniu się obrazu oraz tzw. „przeskakiwaniu" klatek. Dzięki temu oglądając mecz, nie stracisz ani jednego momentu. Dodatkowo modele te posiadają funkcję odpowiadającą za upłynnianie ruchu. To tryb sportowy, którego algorytm automatycznie porównuje sąsiadujące klatki i dorysowuje pośrednie klatki obrazu, co zwiększa płynność obrazu. Nic dziwnego, że modele 55U7HQ i 65U7HQ zdobyły tytuł oficjalnego TV na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2022™.

Ponad miliard kolorów i barw, dzięki Quantum Dot Colour

Oczywiście jakość obrazu zależy również od przedstawienia kolorów – ich dokładności, głębi oraz kontrastu. Telewizory 55U7HQ i 65U7HQ są wyposażone w technologię Quantum Dot, która umożliwia przedstawienie ponad miliarda kolorów. W praktyce oznacza to możliwie najdokładniejsze

odwzorowanie kolorów, przy jednoczesnym zachowaniu jasnego obrazu. Tak szeroka gama kolorów gwarantuje różnorodność odcieni barw oraz ich wyjątkową głebię i nasycenie. Co najważniejsze – technologia kropek kwantowych pozwala wyświetlać barwy w ich naturalnych odcieniach. To niezwykle istotne dla wrażeń sportowych, które z Quantum Dot nabierają nowego, realistycznego wymiaru.

Bogactwo szczegółów z Dolby Vision, HDR10+, HLG oraz idealny dźwięk, dzięki Dolby Atmos

Szeroka gama kolorów to nie wszystko. Istotny jest również żywy i szczegółowy obraz. Dzięki zastosowaniu Dolby Vision, HDR10+ i HLG każdy szczegół będzie niewzykle wyraźny, ponieważ modele 55U7HQ i 65U7HQ wyświetlają zarówno ekstremalnie ciemne, jak i jasne barwy. Dodatkowo obsługują kompleksowo wszystkie formaty HDR - Dolby Vision HDR, HDR10+, HDR 10, HLG.

Za wysokiej jakości kontast, odpowiada podświetlenie telewizora. W modelach U7HQ zastosowano Full Array Local Dimming, czyli pełne strefowe podświetlenie matrycy. Wieloletnie doświadczenie Hisense w tej technologii, pozwoliło na jej udoskonalenie. Oglądający zawdzięczają temu jeszcze głębszą czerń i doskonałą jasność oraz naturalne przejścia pomiędzy nimi.

Pamiętajmy też, że mecz to również wrażenia dźwiękowe. Dzięki wykorzystaniu technologii Dolby Atmos, modele z serii U7HQ przeniosą Cię w środek rozgrywek piłkarskich!

Dzięki zastosowanym technologiom wyświetlany obraz w modelach 55U7HQ oraz 65U7HQ jest o wiele dokładniejszy, a dźwięk – czysty. Gwarantujemy - nie ominie Cię żaden szczegół oglądanego meczu, a Ty poczujesz się jakbyś oglądał go na żywo!

TV idealny nie tylko do wrażeń sportowych

Oczywiście – modele 55U7HQ i 65U7HQ to telewizory nie tylko na mecz. Wyposażone są w tryby dedykowane fanom kina, m.in. tryb dynamiczny, kinowy czy FilmMaker, który umożliwia oglądanie filmu w formacie najbardziej zbliżonym do reżyserskiego. Na koniec – bonus dla fanów piłki nożnej w wydaniu gamingowym. Telewizory z linii U7HQ posiadają dedykowany tryb do e-sportu Game Mode Plus, który zapewnia najwyższą jakość gamingowych emocji – zarówno wizualnych, jak i dźwiękowych. Ostrzegamy – oderwanie się o gry nie będzie łatwe!

Laser TV 100L9G i 120L9G – drugi oficjalny TV na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej

Drugim modelem uznanym za oficjalny telewizor zbliżających się Mistrzostw Świata są Laser TV 100L9G oraz 120L9G należące do kategorii telewizorów laserowych. To nowoczesna technologia, w której marka Hisense jest pionierem. Model składa się z dwóch elementów: ekranu – dostępnego w rozmiarach 100" oraz 120" – oraz projektora krótkiego rzutu, który poprzez wiązkę lasera wyświetla obraz na ekranie. Efekt? Możesz poczuć się, jakbyś był w centrum akcji!

Na początku warto zaznaczyć, że model 120L9G to największy dostępny na rynku telewizor. Tak duża rozdzielczość oznacza jeszcze więcej emocji, które na dużym ekranie możesz dzielić z bliskimi w czasie wspólnych piłkarskich wieczorów.

Głęboki i żywy obraz z Technologia Trichroma

Wyposażony w technologię TriChroma laser emituje światło w trzech kolorach: czerwonym, niebieskim oraz zielonym. Równocześnie generuje trójkolorowe części obrazu, które zwiększają liczbę

wyświetlanych barw oraz ich nasycenie i jasność (do aż 3000 lumenów!). Modele 100L9G oraz 120L9G posiadają niezwykle szeroką paletę barw – do 108%, kiedy tradycyjne TV często nie osiągają nawet 100%! To właśnie tak szeroka gama kolorów oraz ich jakość pozwalają na stworzenie bardzo realistycznego obrazu. Dodatkowo wspomniane modele wyposażone są w funkcję Smooth Motion, która odpowiada za upłynnianie obrazu, tym samym potęgując naturalność obrazu. Wyświetlany obraz niemalże przeniesie Cię w środek rozgrywek piłkarskich. Wszystko dzięki perfekcyjnie odwzorowanym szczegółom, niezwykle żywym kolorom oraz obrazowi zbliżonemu do rzeczywistego.

Antyodblaskowy ekran

Laser TV 100- oraz 120L9G wyposażone zostały w ekran z powierzchnią Ambient Light Rejection, która odbija światło otoczenia, dzięki czemu nawet przy jasnym świetle wyświetlany obraz będzie wyraźny, ostry i jasny. Co więcej ekran nie emituje światła niebieskiego tak, jak telewizory tradycyjne. Ma to korzystyny efekt zdrowotny – Twoje oczy nie będą się męczyć, a Ty dłużej będziesz mógł cieszyć się oglądanymi rozgrywkami.

Idealny dźwięk z Dolby Atmos

Piłkarskie emocje wzmocni również doskonały dźwięk. Laser TV L9G jest wyposażony w system Dolby Atmos zapewniający wyjątkowe efekty dźwiękowe. Przy jego zastosowaniu poszczególne dźwięki są kierowane z różnych kierunków, co sprzyja naturalnym i realistycznym wrażeniom. Dźwięk jest czysty i głęboki, abyś w pełni mógł cieszyć się oglądanym meczem i maksymalnie w nim uczestniczyć. Na koniec na uwagę zasługuje żywotność. Produkty są testowane, tak aby ich trwałość była możliwie, jak najdłuższa. Dzięki zastosowanym technologiom oraz najwyższej jakości materiałów, żywotność 100- oraz 120L9G wynosi nawet 27 lat.

Seans filmowy na dużym ekranie

Modele 100L9G oraz 120L9G podobnie jak linia U7HQ, nie jest przeznaczona jedynie do emocji sportowych. Duża rozdzielczość ekranu, szeroka gama kolorów, ich głębia i kontrast oraz wysoka jakość dźwięku, idealnie sprawdzą się podczas seansów filmowych.

Nadchodzące Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej zasługują na wyjątkową oprawę. Dla pełni emocji wybierz urządzenia, które przeniosą Cię w centrum wydarzeń i stworzą w Twoim salonie atmosferę godną stadionu piłkarskiego.

Więcej informacji o TV Hisense znajdziesz na stronie kategorii TV: https://pl.hisense.com/produkty/tv-audio