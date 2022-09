Selekcjoner Portugalczyków wskazuje faworyta, ale swój zespół też wymienił

Zwycięską bramkę na wagę awansu do Final Four Ligi Narodów w końcówce spotkania zdobył Alvaro Morata. Hiszpanie dołączyli tym samym do Włochów, Chorwatów i Holendrów. Te cztery drużyny zagrają w półfinale, a zwycięzcy tych meczów w finale LN. Portugalczycy potrzebowali jedynie remisu, żeby zająć pierwsze miejsce w grupie.

"Hiszpania jest kandydatem do wygrania Pucharu Świata" Fernando Santos chwali rywali

Selekcjoner Portugalii nie krył rozczarowania na pomeczowej konferencji prasowej: - Hiszpania nie stworzyła ani jednej szansy w pierwszej połowie. My to robiliśmy, ale nie zdobyliśmy gola. Nie wykorzystaliśmy szans i w drugiej połowie wszystko się zmieniło. Hiszpania pchnęła, a Portugalia się wycofała - podsumował.

Portugalski trener po meczu nie szczędził także miłych słów rywalowi: - Hiszpania jest kandydatem do wygrania mundialu, podobnie jak Portugalia. Sprawy potoczyły się źle dla Hiszpanii trzy dni temu przeciwko Szwajcarii, a dziś poszło dobrze, to jest piłka nożna.

Portugalia i Hiszpania jednymi z faworytów na mundial

Portugalia i Hiszpania są jednymi z najsilniejszych europejskich zespołów. Obie drużyny mogą zajść daleko w nadchodzących mistrzostwach świata w Katarze. Na poprzednim turnieju w 2018 roku w Rosji zarówno Portugalia, jak i Hiszpania zakończyły rywalizację na poziomie 1/8 finału. Hiszpanie odpadli po rzutach karnych z gospodarzem turnieju, Rosją, a Portugalczycy ulegli 1:2 Urugwajowi. Na odbywających później mistrzostwach Europy lepszym wynikiem popisali się Hiszpanie, którzy dotarli do półfinału. W nim przegrali z późniejszymi triumfatorami z Włoch po serii rzutów karnych. Portugalia w 2021 roku turniej zakończyła na etapie 1/8 finału, kiedy to uległa 0:1 Belgii.

Na nadchodzących mistrzostwach świata w Katarze, Portugalia zagra w grupie przeciwko Ghanie, Urugwajowi i Korei Południowej. Hiszpania znalazła się w nieco trudniejszej grupie z Kostaryką, Niemcami i Japonią.