Argentyńczycy rozbili bank. Jako pierwsi w komplecie dojadą na MŚ

Zostały już tylko 53 dni do rozpoczęcia mistrzostw świata w Katarze, a całą imprezę zainauguruje spotkanie Kataru z Ekwadorem. Reprezentacja Polski trafiła do grupy C, w której zagra z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Polski Związek Piłki Nożnej potwierdził, że ostatnim sparingpartnerem biało-czerwonych będzie reprezentacja Chile, a mecz odbędzie się 16 listopada o godzinie 20:45.

Zobacz wideo Akcja Polaków była fenomenalna, ale to tylko wybryk

Argentyńczycy wykupili komplet biletów na mundial w Katarze

Argentyńska telewizja TN poinformowała, że "Albicelestes" są pierwszym krajem, który sprzedał komplet przysługujących biletów na mistrzostwa świata w Katarze. Szacuje się, że około 40 tysięcy kibiców wykupiło pakiet i będzie wspierać swoją kadrę na mundialu. A niewykluczone, że Argentyńczyków w Katarze może być znacznie więcej, ponieważ FIFA uruchomiła otwartą sprzedaż biletów od wtorku 27 września, która będzie trwała do 18 grudnia, czyli do zakończenia mistrzostw świata.

Argentyńczycy mają za sobą dwa wrześniowe sparingi przed mistrzostwami świata w Katarze. Kadra prowadzona przez Lionela Scaloniego wygrała po 3:0 z Hondurasem i Jamajką, a w obu meczach dublety zdobywał Leo Messi. Poza tym dla "Albicelestes" strzelał Julian Alvarez z Manchesteru City i Lautaro Martinez z Interu Mediolan. Dobra praca Scaloniego została dostrzeżona przez argentyńską federację, która przedłużyła z nim umowę do mistrzostw świata, które odbędą się w 2026 roku w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych.

Argentyna zagra przed mundialem jeszcze jeden mecz towarzyski - konkretnie ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, który odbędzie się 16 listopada o godzinie 18:45. Podopieczni Lionela Scaloniego zagrają w grupie C z Arabią Saudyjską (22.11), Meksykiem (26.11) i Polską (30.11).