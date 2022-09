Hiszpanie już znają plan na Lewandowskiego. Wiemy, czy zagra z Mallorcą

„Prawdziwe Tour de Force", opisuje hiszpański dziennik kalendarz jaki czeka Barcelonę. Dwie potyczki w LaLiga z Mallorcą i Celtą Vigo przeplatane dwumeczem z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów – tak wygląda plan Barcy na kolejne dwa tygodnie. Później konfrontacja w El Classico. Wszystko wskazuje na to, że Xavi będzie zmuszony do rotacji i Robert Lewandowski jako jedyna, prawdziwa „dziewiątka" nie zawsze będzie grał od pierwszej minuty.

REKLAMA

Zobacz wideo Mundial. 18-karatowy skarb już w Polsce. Mogą go dotknąć dwie osoby

Mallorca, potem Inter Mediolan. Selekcja priorytetów

Spotkanie z Interem Mediolan we wtorek 4 października jednak wyrasta na priorytet w najbliższym czasie. Po porażce z Bayernem (0:2) podopieczni Xaviego do meczu w Mediolanie przystąpią z nożem na gardle, a na szli będzie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. To właśnie między Barcą a Interem prawdopodobnie stoczy się bój o drugie miejsce w grupie dające wyjście z grupy.

W świetle kilku nieobecności możliwe jednak będą przeciążenia piłkarzy, a Lewandowski może być bardziej eksploatowany i w meczu z Mallorcą zagrać od początku.

Hiszpanie piszą o Lewandowskim. "Niebezpieczny sąsiad'

„Polak był jednym z nazwisk zaznaczonych na czerwono po przerwie na kadrę, która pozostawiła prawdziwy szpital w Blaugranie po kontuzjach Kounde, Araujo, Mephisa i De Jonga", czytamy dalej w "Sporcie".

Lewandowski nie zawsze zaczynał mecz od 1. minuty w wyjściowym składzie i nie zawsze kończył spotkanie. Przeciwko Sevilli i Elche grał do około 70 minuty, a w spotkaniu z Cadizem wszedł na ostatnie pół godziny. Nie zatrzymywało go to przed strzelaniem kolejnych goli – na koncie ma łącznie 11 trafień i 2 asysty w LaLiga i Lidze Mistrzów.

Mecz RCD Mallocra – FC Barcelona w sobotę, 1 października o godz. 21.00. Barca zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli, Mallorca jest dziesiąta.