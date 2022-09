Szwedzi załamani. Pobili wstydliwy rekord. Okładka mówi wszystko

Reprezentacja Szwecji, chociaż zajmuje 20. miejsce w rankingu FIFA, to notuje w ostatnich miesiącach wstydliwe wyniki. Ostatnie zwycięstwo piłkarzy z kraju Trzech Koron to pierwszy mecz barażowy o mundial w Katarze, w którym pokonali 1:0 Czechów.

Szwecja wstrząśnięta po spadku do dywizji C

Później trafili jednak na Polskę, która pozbawiła Szwedów wszelkich złudzeń. Kadra Czesława Michniewicza rozbiła wtedy na Stadionie Śląskim w Chorzowie przeciwników aż 2:0. W efekcie to biało-czerwoni powalczą podczas mistrzostw świata, a Szwecja musi obejść się smakiem.

Drużyna prowadzona przez Janne Anderssona nie podniosła się dotąd po tej porażce i zanotowała serię czterech porażek z rzędu. Po barażach Szwedzi pokonali w czerwcu Słowenię 2:0, ale potem było już tylko gorzej. Dwukrotnie przegrali oni z Norwegią (1:2, 2:3) i Serbią (0:1, 1:4).

We wtorek grali o być albo nie być w dywizji B Ligi Narodów. Ostatnim grupowym rywalem Szwedów była jedyna drużyna, z którą w ostatnich miesiącach udało im się wygrać. Słoweńcy jednak postawili twarde warunku. I to oni jako pierwsi w spotkaniu objęli prowadzenie, bo fenomenalnym golu Benjamina Sesko w 28. minucie. Emil Forsberg wyrównał 14 minut później, ale remis utrzymał się do ostatecznie gwizdka i w efekcie, notując piątą porażkę z rzędu, Szwecja spadnie do dywizji C Ligi Narodów.

Krajowe media nie pozostawiają suchej nitki na wynikach reprezentacji Jana Anderssona. Zresztą, taki trend utrzymuje się od kilku tygodni. Wymowna jest też okładka "Sportbladet". "Dzisiejsza okładka Sportbladet mówi wszystko: "FIASKO" z podkreśleniem C jak spadek do Dywizji C" - pisze na Twitterze Piotr Piotrowicz, pasjonat szwedzkiej piłki i były trener wielu tamtejszych klubów.

Noa Bachner, ekspert i felietonista szwedzkiego "Expressen" w swoim pomeczowym tekście szuka winnego ostatnich niepowodzeń narodowej drużyny piłkarskiej. "Szwedzki futbol nie jest rozproszoną, wędrującą masą, nad którą nikt nie ma kontroli. Jest szef związku i cały związek piłki nożnej, których praca w dużej mierze decyduje o tym, jak się sprawy mają" - pisze dziennikarz, który jest oburzony zachowaniem Haakana Sjoestrand, sekretarz generalny związku, który na antenie Viaplay nazwał trenera "generałem" i nie zmierza oceniać jego pracy.

"Spadek do dywizji C i rozstawienie w 3 koszyku przed losowaniem eliminacji do mistrzostw Europy to zwykłe fiasko, które na jakiś czas zaszkodzi szwedzkiemu futbolowi, bez względu na wszystkie okoliczności, niezależnie od umowy, którą otrzymał trener, aby nie traktować priorytetowo wyników w celu poszukania nowego sposobu grania. Nie rozumiem, jak to może uchodzić za drobiazg w oczach osoby ostatecznie odpowiedzialnej, Haakana Sjoestranda. Jak może przyjść i odejść bez najmniejszej wskazówki, że sprawy zostaną ocenione i być może zmienione. Bez cienia krytyki kogokolwiek i czegokolwiek" - oburzył się Bachner.

Rekord Ligi Narodów pobity

Dziennikarz Oscar Lindgren Ortiz zauważył, że Andersson razem z reprezentacją Szwecji dokonał historycznego wyczynu. Niestety, nie ma się raczej czym chwalić. "Janne Andersson kończy z rekordem. Szwecja jako pierwsza drużyna w historii Ligi Narodów, która spadła dwa poziomy z rzędu" - czytamy na Twitterze.

Z kolei portal aftonbladet.se cytuje sondę, którą zorganizował dla swoich czytelników. Dziennikarze pytali, czy zdaniem szwedzkich fanów Andersson powinien pozostać na stanowisku trenera. "Ponad 65 procent odpowiada nie" - czytamy w artykule. "W ostatnich dziesięciu meczach były dwa zwycięstwa, jeden remis i siedem porażek" - przytaczają autorzy tekstu.

Z kolei "Dagens Nyheter" zauważa problemy zdrowotne w drużynie podczas ostatnich miesięcy i dobrą jakość w grze podczas drugiej połowy meczu ze Słowenią. "Faza grupowa Ligi Narodów była dla trenera reprezentacji Janne Anderssona i jego zawodników niemal koszmarnym doświadczeniem. Kontuzje były obfite, rotacje równie liczne, forma indywidualna zawodników delikatnie mówiąc wątpliwa, a na boisku Szwecja zachowywała się w sposób zagubiony i niepoukładany. Ten mecz "Przyjaciół" był ich szansą na przywrócenie przynajmniej części szwedzkiej chwały poprzez pozostanie w drugiej lidze Ligi Narodów" - napisano w artykule.

"Czuć było, że bramka jest w powietrzu - ale impas nie został przełamany. Janne Andersson w poszukiwaniu gola wrzucił do gry Anthony'ego Elangę i Viktora Gyökeresa na 20 minut przed końcem. Nie pomogło to również reprezentacji, która musiała zadowolić się remisem. W wywiadzie telewizyjnym Viaplay, Dejan Kulusevski [napastnik] był tak rozczarowany, że nie chciał w ogóle rozmawiać" - opisują dziennikarze.

Słaba postawa Szwecji w LN sprawiła, że wylądowała w 3. koszyku eliminacji Euro 2024. I praktycznie nie ma szans na baraże, a w dodatku w losowaniu wylosuje teoretycznie dwóch silniejszych rywali - mogą to być np. Hiszpania i Anglia albo Francja (te ekipy znajdują się w drugim koszyku), choć jednocześnie mogą liczyć na nieco szczęścia i trafić np. na Polskę i Izrael. Więcej o podziale na koszyki przeczytasz w tym tekście >>