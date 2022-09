Kibic wtargnął na murawę po autograf. Messi niemal został staranowany [WIDEO]

Leo Messi chciał spełnić życzenie kibica, który wbiegł na boisko tylko po to, by otrzymać autograf. Argentyńczyk miał złożyć podpis na jego plecach, ale ochrona była bezlitosna. Dwóch stewardów szybko powaliło fana na ziemie, popychając przy tym Messiego, ale kapitan argentyńskiej kadry zdołał utrzymać się na nogach. Niewiele brakowało i Messi by leżał na murawie obok kibica.

Chciał podpis od Messiego. Ochroniarze byli szybsi

Nie jest to pierwsza taka sytuacja, w której intruz został powalony przez ochroniarzy. Jednak tym razem interwencja była na tyle zdecydowana, że Messi nie był w stanie złożyć wspomnianego podpisu. Do mężczyzny, który zaczepił Argentyńczyka zbiegła się w sumie siedem osób, a kolejne dobiegały. Na ziemi przytrzymywał go trzech stewardów.

Reprezentacja Argentyny nocy z wtorku na środę zmierzyła się w meczu towarzyskim z reprezentacją Jamajki. Podopieczni Lionela Scaloniego już po 13. minutach gry prowadzili po golu Juliana Alvareza i kontrolowali przebieg spotkania. Kolejne bramki padły dopiero w samej końcówce meczu, a ich autorem był Leo Messi. Pierwszego z nich zdobył, dzięki uderzeniu zza pola karnego w 86. minucie meczu.

Messi i Argentyna w dobrej formie przed mundialem

Podczas nadchodzących mistrzostw świata w Katarze, Argentyna będzie faworytem do wygrania grupy C, w której zmierzy się z Arabią Saudyjską, Meksykiem i Polską. Zespół z Ameryki Południowej jest niepokonany od 35. spotkań, a swoją passe przedłużył w dwóch ostatnich meczach towarzyskich z Hondurasem i Jamajką. Argentyńczycy oba spotkania wygrali 3:0 i w obu Messi strzelał po dwa gole.

Przed wyjazdem na mundial Argentynę czeka jeszcze jeden mecz towarzyski. Podopieczni Scaloniego zagrają 16 listopada ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Reprezentacja Argentyny zmagania na mistrzostwach świata w Katarze rozpocznie 22 listopada o godzinie 11:00 meczem z Arabią Saudyjską. Cztery dni później o godzinie 20:00 zmierzy się z Meksykiem, a na zakończenie grupowej rywalizacji zagra z Polską, 30 listopada o godzinie 20:00.