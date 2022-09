Selekcjoner Ukrainy nie wytrzymał po meczu. Szokująca reakcja na pytanie

Reprezentacja Ukrainy przegrała w czerwcu 0:1 z Walią w finale baraży o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Porażka była ogromnym ciosem dla podopiecznych Ołeksandra Petrakowa, bo nie udało się przez to wywalczyć szansy na udział w wymarzonej imprezie.

Selekcjoner Ukrainy wściekły po pytaniu dziennikarki

Naszym wschodnim sąsiadom, którzy od ponad pół roku walczą o wolność swojego kraju po rosyjskiej napaści, rywalizacja wciąż nie przychodzi łatwo. Ukraińcy mieli nadzieję na awans do dywizji A w Lidze Narodów. O wszystkim decydował wtorkowy mecz, w którym drużyna Ołeksandra Petrakowa tylko zremisowała z bezbramkowo ze Szkocją.

Faza grupowa Ligi Narodów za nami. Komplet rozstrzygnięć

W efekcie to właśnie Szkoci zapewnili sobie awans, a Ukraina musiała zmagać się z kolejnym niepowodzeniem. To nie przychodzi jednak łatwo szkoleniowcowi tej reprezentacji, co dało się zauważyć podczas pomeczowej konferencji. Jedna z dziennikarek kulturalnie zapytała kulturalnie, czy wiadomo coś w sprawie przedłużenia jego kontraktu.

- Znowu chcecie mnie zwolnić - odparł wyraźnie zdenerwowany Petrakow. Po tej wypowiedzi selekcjoner jeszcze splunął, czym zaskoczył całą salę. A po chwili został jeszcze poproszony o podsumowanie meczu. Zamiast szybkiej odpowiedzi, dziennikarze najpierw usłyszeli ciszę. Dopiero po chwili szkoleniowiec odparł coś pod nosem lakonicznie.

Niektórzy internauci nie są jednak zdziwieni takim zachowaniem. - Typowy Petrakow na konferencji prasowej - zauważa jeden z użytkowników Twittera. - Chciał wyjść po pytaniu o koniec kontraktu. A ta teatralna pauza po prośbie o komentarz do meczu to już coś - dodał.

W dywizji B Ligi Narodów awans na wyższy szczebel uzyskały poza Szkocją: Izrael, Bośnia i Hercegowina oraz Serbia. Do dywizji C natomiast spadły Armenia, Rumunia i Szwecja. Z drugiej grupy nie spadnie ani jeden zespół, bowiem automatycznie ostatnie miejsce zajęła wykluczona z gry Rosja.