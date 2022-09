Kosmiczny gol "nowego Haalanda". Uderzył jak Van Basten i zesłał Szwedów [WIDEO]

Mecz Szwecja - Słowenia w Sztokholmie miał zadecydować o tym, który z tych zespołów utrzyma się w dywizji B Ligi Narodów, a który spadnie do dywizji C. W lepszej sytuacji byli Słoweńcy, którzy w sobotę pokonali u siebie Norwegię 2:1 i we wtorek promował ich nawet remis.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Szczęsny i polscy kibice. Biało-czerwone szaleństwo w Cardiff

"Nowy Haaland" uderzył jak Van Basten i zesłał Szwedów do dywizji C LN

Szwedzi musieli w tym meczu wygrać, tymczasem od 28. minuty przegrywali 0:1. Po raz kolejny błysnął nazywany "nowym Haalandem" 19-letni napastnik Red Bulla Salzburg, Benjamin Sesko. Strzelec zwycięskiej bramki w meczu z Norwegią tym razem popisał absolutnie fenomenalnym uderzeniem z woleja, niczym legendarny Marco van Basten w meczu z ZSRR w finale Euro 1988, i zapewnił reprezentacji Słowenii niespodziewane prowadzenie.

Wielka chwila Neymara. Jest o krok od pobicia rekordu Pelego [WIDEO]

Szwedzi odpowiedzieli jeszcze przed przerwą - w 42. minucie do remisu doprowadził Emil Forsberg i w drugiej połowie mecz rozpoczynał się praktycznie od nowa.

Cóż jednak z tego, że reprezentacja Szwecji prowadziła grę, jak z czasem wyglądali tylko coraz gorzej. A gdy już Szwedzi stwarzali sobie sytuacje, to bardzo dobrze interweniował golkiper Atletico Madryt Jan Oblak. Nie pomógł nawet napastnik Lecha Poznań Mikael Ishak, który pojawił się na placu gry w 88. minucie. Inny piłkarz "Kolejorza" Jesper Karlstroem spędził na boisku pełne 90 minut.

Wynik tego meczu już się nie zmienił. Szwecja jedynie zremisowała ze Słowenią 1:1, a to oznacza, że 2022 rok był dla drużyny Janne Anderssona najgorszy, jak się tylko dało. W walce o mistrzostwa świata "Trzy Korony" przegrały w marcu z Polską 0:2, a teraz spadają do dywizji C Ligi Narodów, co oznacza też bardzo kiepskie rozstawienie w eliminacjach do Euro 2024.