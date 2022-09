Hiszpania pokonała Portugalię w hicie Ligi Narodów. Cios w 88. minucie

Była 15. minuta spotkania, gdy na stadionie Braga Municipal można było usłyszeć przeraźliwe gwizdy. Kibice gospodarzy złościli się, bo ich piłkarze nie byli w stanie skonstruować żadnej akcji. Ale prawda jest taka, że gwizdy należały się także Hiszpanom, bo choć utrzymywali się wówczas przy piłce przez 81 procent czasu, to również nie potrafili skutecznie zaatakować.

Pierwszy celny strzał w tym meczu padł w 24. minucie, gdy Ruben Neves huknął z dystansu, ale Unai Simon odbił piłkę do boku. Hiszpański bramkarz popisał się ładną interwencją też w 33. minucie, gdy strzelał Diogo Jota.

Jeszcze przed końcem pierwszej połowy kapitalny strzał z dystansu oddał Bruno Fernandes, ale piłka poszybowała tuż obok słupka. A co się działo po przerwie?

Hiszpania pokonała Portugalię. Zagra w Final Four Ligi Narodów

Od razu o zmianie stron Portugalia była bliska bramki. Diogo Jota zagrał do Cristiano Ronaldo, ale napastnika Manchesteru United zatrzymał - tak, zgadliście - Unai Simon. Hiszpan przytomnie wybiegł z bramki, skrócił kąt i Ronaldo nie miał wolnej przestrzeni, by zaskoczyć bramkarza. Na pierwszy strzał celny Hiszpanów trzeba było czekać aż do 71. minuty, gdy Alvaro Morata strzelił prosto w bramkarza.

Kilka minut później napastnik Atletico znowu strzelał, ale tym razem z dystansu i nie trafił nawet w bramkę. I kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, to w 88. minucie Nico Williams sprytnie zgrał piłkę głową do Moraty, a ten z bliska pokonał bramkarza i Hiszpania wygrała 1:0.

Czesi spadają do dywizji B

W drugim meczu tej grupy Szwajcarzy mierzyli się z Czechami. Gospodarze prowadzili 2:0 po 30 minutach, a bramki zdobyli: Remo Freuler oraz Breel Embolo. Czesi odpowiedzieli trafieniem Patrika Schicka z końcówki pierwszej połowy. W drugiej części nie padły już żadne bramki.

Szwajcaria u siebie przegrała 0:1 z Hiszpanią, ale na wyjeździe wygrała 2:1. I to ona wyprzedziła kadrę Luisa Enrique w grupie 2.

Liga Narodów dywizja A

Grupa 2

Hiszpania- 6 meczów, 11 punktów Portugalia - 6 m, 10 pkt Szwajcaria- 6 m, 9 pkt Czechy - 6 m, 4 pkt

Latem odbędzie się turniej Final Four, gdzie poznamy zwycięzcę Ligi Narodów. O końcowy triumf powalczą: Włosi, Chorwaci, Holendrzy oraz właśnie Hiszpanie.

W sezonie 2018/2019 Portugalczycy wygrali w finale 1:0 z Holandią, a rok później Francja ograła 2:1 Hiszpanię. Finał trzeciej edycji odbędzie się 18 czerwca 2023.