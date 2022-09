Apelacyjny proces "Fryzjera" odroczony. Sąd we Wrocławiu podjął decyzję

Ryszard F., pseudonim "Fryzjer" otrzymał już kilka prawomocnych wyroków za korupcję w polskiej piłce. Jednym z nich jest decyzja sądu pierwszej instancji z lipca 2021 roku. Mężczyzna został wtedy skazany na karę dwóch lat i dwóch miesięcy bezwzględnego więzienia.

Sąd odroczył apelacyjny proces "Fryzjera". Obrona chce m.in. uzupełnienia opinii psychiatrów

Proces obejmuje łącznie 19 zarzutów i tyczy się działalności "Fryzjera w latach 2003-2006. Mowa między innymi o ustawianiu wyników spotkań między innymi Pogoni Szczecin czy Podbeskidzia Bielsko-Biała. Obrona mężczyzny złożyła apelację od zeszłorocznego wyroku skazującego. Obrońcy domagają się uniewinnienia lub obniżenia kary, a dodatkowo uzupełnienia opinii biegłych psychiatrów dotyczących poczytalności oskarżonego w latach 2003-2006. Sąd Okręgowy we Wrocławiu przychylił się do tego wniosku i do czasu wydania opinii odroczył proces.

"Fryzjer" pierwszy wyrok otrzymał w kwietniu 2009 roku. Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał go wtedy na 3,5 roku więzienia między innymi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodziło o ustawianie wyników meczów Arki Gdynia. Wówczas skazany został również były prezes klubu, Jacek M. W 2017 roku "Fryzjer" usłyszał prawomocny wyrok 1,5 roku więzienia w zawieszaniu na pięć lat za ustawianie meczów Piasta Gliwice.

W listopadzie 2021 roku mężczyzna usłyszał kolejny wyrok. Sąd skazał go na 4,5 roku pozbawienia i uznał za winnego prawie wszystkich postawionych mu zarzutów. Było ich łącznie ponad 100, w tym ustawianie meczów w latach 2003-2006 i wręczanie łapówek. Oprócz fryzjera skazano wtedy również kilkanaście innych osób, w tym sędziów i piłkarzy.

