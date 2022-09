Szczęsny może czuć się zagrożony. Juventus chce przeprowadzić wielki transfer

Wojciech Szczęsny zaliczył świetny występ w niedzielnym meczu Ligi Narodów, w którym Polacy pokonali 1:0 Walię. Zwycięstwo w Cardiff dało biało-czerwonym utrzymanie w dywizji A, w co duży wkład miał właśnie bramkarzy. Zawodnik Juventusu popisał się kilkoma skutecznymi interwencjami i zachował czyste konto.

Sezon w Serie A nie jest póki co pomyślny dla polskiego bramkarza. Szczęsny wystąpił jedynie w dwóch spotkaniach. Początek sezonu opuścił ze względu na uraz przywodzicieli. Powrócił na mecz 3. kolejki z AS Romą, by w następnym spotkaniu z Monzą zejść z boiska w 43. minucie. Polak doznał kontuzji kostki, która na szczęście nie okazała się poważna, co umożliwiło mu szybki powrót na boisko.

Atmosfera w Juventusie jest w ostatnim czasie bardzo napięta. Klub od trzech kolejek nie potrafi odnieść zwycięstwa, za co kibice winią przede wszystkim trenera Massimiliano Allegriego i żądają jego zwolnienia. Władze planują także zmiany w składzie, a ostatnie doniesienia włoskich mediów nie brzmią optymistycznie dla Szczęsnego. Jak informuje serwis calciomercato.com włodarze są zainteresowani pozyskaniem Davida de Gei.

Hiszpan od 2011 roku jest zawodnikiem Manchesteru United. Ma stałe miejsce w wyjściowym składzie i jest ważnym elementem drużyny. W obecnym sezonie rozegrał sześć spotkań w Premier League, z czego dwa razy zachował czyste konto. Przyszłość 31-latka w klubie nie jest jednak pewna. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2023 roku, a władze w dalszym ciągu nie podjęły decyzji czy chcą utrzymać zawodnika w swoich szeregach. Rozwiązaniem tej sytuacji mógłby być transfer De Gei do Juventusu w przyszłym sezonie. Biorąc pod uwagę pewną pozycję Szczęsnego między słupkami włoskiej drużyny mogłoby to oznaczać odejście bramkarza do innego klubu. Póki co są to jednak domysły, ale Juventus może przygotowywać się na taki scenariusz, chcąc sprowadzić Hiszpana.

Juventus zajmuje obecnie 8. miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 10 punktów. Drużyna Allegriego w dotychczasowych siedmiu spotkaniach odniosła tylko dwa zwycięstwa, a cztery mecze kończyła remisem. Kolejne spotkanie Szczęsny i jego klubowi koledzy rozegrają w niedzielę 2 października, kiedy podejmą na Allianz Stadium Bolonię.