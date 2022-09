Szokujący wynik w Lidze Narodów. To nie miało prawa się wydarzyć

Litwa, Liechtenstein, Mołdawia, Andora czy Malta - z takimi reprezentacjami piłkarze z Wysp Owczych (125. miejsce w rankingu FIFA) wygrali w ostatnich latach. Teraz do tego grona dołączyła Turcja (42. miejsce), co z pewnością stanowi największą niespodziankę ostatniej serii gier w Lidze Narodów.

Szokująca wygrana Wysp Owczych z Turcją

Rozgrywane w niedzielny wieczór spotkanie nie miało zbyt dużego znaczenia dla układu tabeli. Turcja już jakiś czas temu zapewniła sobie pierwsze miejsce w pierwszej grupie dywizji C, dlatego do starcia ze zdecydowanie niżej notowanym rywalem mógł być dla kadry prowadzonej przez Stefana Kuntza jedynie formalnością.

W 41. minucie piłkę do siatki skierował Kerem Akturkoglu, ale arbiter nie uznał tego trafienia z powodu pozycji spalonej. W pierwszym kwadransie drugiej połowy gospodarze zadali dwa ciosy - w 51. minucie na 1:0 trafił Viljormur Davidsen, a osiem minut później na 2:0 podwyższył Joan Simun Edmundsson. Autorem honorowego trafienia dla Turków w 89. minucie był Serdar Gurler.

Cała populacja Wysp Owczych zmieściłaby się na Stadionie Narodowym

O tym, jak duża była to sensacja, najlepiej świadczą fakty okołomeczowe. Populacja Wysp Owczych wynosi około 49 tysięcy mieszkańców, czyli mniej, niż chociażby mieszka osób w Ostrołęce, Raciborzu, Zgierzu, Świdnicy, Bełchatowie, Przemyślu, Chełmie czy Tomaszowie Mazowieckim. Populacja Turcji to z kolei ponad 84 miliony, czyli o około 1 726 razy więcej.

Mając na uwadze liczbę mieszkańców Wysp Owczych, ciekawie wygląda również zestawienie z liczbą miejsc na poszczególnych stadionach. Wychodzi na to, że wszyscy mieszkańcy tego kraju zmieściliby się na Stadionie Narodowym (58,5 tysiąca miejsc) czy Stadionie Olimpijskim im. Ataturka w Stambule (75 tysięcy miejsc). Obiekt w Thorshavn, na którym grają zawodnicy z Wysp Owczych, ma zaledwie sześć tysięcy miejsc.

Najdroższym piłkarzem w kadrze reprezentacji Wysp Owczych jest występujący na co dzień w belgijskim SK Beveren Joan Simun Edmundsson - 500 tysięcy euro, natomiast wartość całej kadry to zaledwie 3,7 miliona euro. Wartość tureckiej drużyny to blisko 260 milionów euro, czyli ponad 70 razy więcej.