Dramat polskiej gwiazdy PSG. Wiele miesięcy przerwy

Paulina Dudek zerwała więzadło krzyżowe przednie prawego kolana - poinformowało Paris Saint-Germain na swojej oficjalnej stronie internetowej. - Klub udziela pełnego wsparcia Paulinie i życzy jej jak najlepszego powrotu do zdrowia - napisano w komunikacie.

Paulina Dudek wypada z gry co najmniej do końca roku

Polka, będąca ważnym punktem defensywy zespołu z Paryża, doznała urazu w niedzielnym meczu ligowym z FC Fleury 91. Dudek nie była w stanie kontynuować gry i w 54. minucie zmieniła ją Szwedka Amanda Ilestedt. - Mimo zwycięstwa 2:1 z Fleury, PSG w pewnym sensie przegrało znacznie więcej. Kontuzja Pauliny Dudek nie wróżyła dobrze, a gdy polska obrończyni przeszła w poniedziałek testy, wyszło, że to zerwanie więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. Dudek to, od czasu wyjazdu Irene Paredes do FC Barcelony latem 2021 roku, główny filar paryskiej obrony. W 2022 roku nie wyjdzie ponownie na boisko - ocenia francuskie "L'Equipe".

Paulina Dudek dołączyła do PSG 31 stycznia 2018. Pod koniec poprzedniego roku przedłużyła kontrakt do końca 2024. Grając w paryskiej ekipie, dotarła do półfinału kobiecej Ligi Mistrzów. Piłkarka pochodząca ze Słubic wcześniej występowała także w barwach TKKF Stilonu Gorzów Wielkopolski oraz Medyka Konin. W czerwcu 2013 zdobyła złoty medal mistrzostw Europy do lat 17 wraz z reprezentacją Polski. Obok Ewy Pajor i Katarzyny Kiedrzynek jest jedną z liderem obecnej kobiecej reprezentacji seniorskiej.

