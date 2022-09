Katastrofa Węgrów. Wystarczył jeden błąd. Historyczny sukces się oddala [WIDEO]

Co ciekawe, reprezentacja Włoch nie podchodziła do tego spotkania jako faworyt. Wszystko za sprawą nieoczekiwanego prowadzenia Węgrów w tabeli grupy trzeciej - doszło do tego po ostatniej wygranej 1:0 z Anglią, która z kolei oficjalnie pożegnała się z dywizją A Ligi Narodów.

Fatalny błąd Węgrów i gol dla Włochów

Spotkanie w pierwszych fragmentach było wyrównane, choć minimalną przewagę osiągnęli Włosi. W ataku tym razem Roberto Mancini postawił na duet Wilfried Gnonto - Giacomo Raspadori, który dał gościom prowadzenie.

W 27. minucie Węgrzy rozgrywali piłkę na swojej połowie, blisko pola karnego. Dominik Nagy fatalnie - zbyt lekko - podał piłkę do bramkarza, który próbował ratować sytuację, starł się z Gnonto. Obaj piłkarze leżeli, ale piłkę przejął Raspadori i strzelił niemal do pustej bramki.

Niewykluczone, że tak fatalny błąd defensywy reprezentacji Węgier może ją pozbawić awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Przy prowadzeniu 1:0 Włosi wyprzedzą niespodziewanego dotychczasowego lidera i to właśnie oni zagrają o końcowy sukces w tegorocznej edycji rozgrywek.

