13-latkowie zagrali tak, że polska kadra mogłaby się uczyć. "Czym ich karmią? [WIDEO]

Zobacz wideo Lewandowski i Szewczenko na murawie. Wyjątkowa chwila dla Ukrainy i Polski

Akcję rozpoczęło dwóch młodych zawodników Santosu na 40 metrze. Grając z pierwszej piłki, zwiedli dwóch rywali z ECSB. Jeden z nich chwilę później dostał piłkę na 20 metrze i świetnie minął dwóch kolejnych przeciwników. Nie kończył jednak sam akcji, ale zdecydował się na przerzut na prawą stronę. Jego kolega pięknym zwodem minął rywala i pobiegł do linii bocznej. Potem zwodem na zamach, położył następnego i świetnie dograł po ziemi na czwarty metr. Zawodnik Santosu nie pilnowany przez nikogo pięknie trafił do siatki po zagraniu piętą.

REKLAMA

Lewandowski osaczony na lotnisku w Barcelonie. Wymowna mina [WIDEO]

Czym karmią ich w Brazylii?

Wielu użytkowników Twittera było zachwyconych tą akcją i pięknym golem. - Czym karmią ich w Brazylii?!?!?! To jest drużyna do lat 13 - napisał jeden z internautów. "Niektóre kraje naprawdę mają dar od Boga...wow". „Wyobraź sobie, że widzisz, jak twoje 13-letnie dziecko gra i bawi się piłką w ten sposób. To jest niesamowite" - dodali kolejni.

O tej akcji pisało również wiele zagranicznych mediów.